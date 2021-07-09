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Бесплатно доехать из Саратова в Балаково и вернуться обратно на новом рельсовом автобусе РА3 «Орлан» можно будет 10 июля

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В честь 150-летия Приволжской железной дороги 10 июля состоится тестовая поездка нового рельсового автобуса серии РА3 «Орлан», который проследует по маршруту Саратов – Балаково – Саратов. Проезд для всех категорий пассажиров – бесплатный.

С первого пути станции Саратов-1 пригородный поезд отправится в 10:10 и прибудет в Балаково в 13:25. В обратном направлении со станции Балаково пригородный поезд отправится в 15:19 и вернётся в Саратов в 18:35.
Время в пути в одну сторону составит 3 часа 15 минут. За исключением конечных станций поезд проследует без остановок.
Приглашаем всех желающих совершить поездку и оценить уровень комфорта в новом поезде! Количество мест ограничено.

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Комфортабельный рельсовый автобус серии РАЗ предназначен для перевозки пассажиров на неэлектрифицированных участках железных дорог. За основу нового состава взята конструкция предыдущей модели (РА2), курсирующей на различных маршрутах в Саратовской области. В отличие от РА2, в пассажирском салоне РАЗ увеличена ширина прохода между сиденьями.

В новом подвижном составе созданы все условия для комфортабельной и безопасной перевозки пассажиров. В салоне рельсового автобуса установлены мягкие кресла, а также откидные столики. В головных вагонах есть биотуалеты, специализированные подъемники, а также места для пассажиров с ограничениями возможностями здоровья. Состав рельсового автобуса оборудован системами поддержания микроклимата, видеонаблюдения, пожарной безопасности и энергосберегающего освещения. В каждом вагоне функционируют информационные табло.
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