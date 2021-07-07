7 июля 2021 СРЕДА
Новости
19:38 | 07 июля
Расценки на размещение политической рекламы в сетевом издании "Известия.Саратов и регионы"
17:00 | 07 июля
Фестиваль «ФормART» продлевает сроки отборочного этапа
16:09 | 07 июля
В Саратовской области собрано 2782 тонны ранних овощей
15:15 | 07 июля
Программа государственного софинансирования формирования пенсионных накоплений продолжает действовать
14:19 | 07 июля
Пушкинка провела в онлайн – формате очередную творческую лабораторию «Родные просторы. Природные территории и акватории»
13:21 | 07 июля
МЧС России запустил мультимедийный проект в память о погибших при исполнении служебного долга огнеборцах – «Книга памяти»
12:28 | 07 июля
Skillbox и "Страдающее Средневековье" на новом курсе расскажут: как жили и во что верили несколько столетий назад
12:00 | 07 июля
В федеральный реестр объектов спорта внесен саратовский Дворец водных видов спорта
10:54 | 07 июля
Несанкционированные пляжи Саратова проверят представители управления обеспечения безопасности жизнедеятельности Правительства области, полиции и ГИМС
10:04 | 07 июля
Декларацию о стратегическом сотрудничестве подписали ОАО «БЕЛАЗ», ПАО «Ураласбест» и ООО «БелТрансЛогистик»
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Льготная ипотека для сельчан: в работе 50 заявок от жителей области на сумму 81,1 миллиона рублей, половина уже одобрены
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Расценки на размещение политической рекламы в сетевом издании "Известия.Саратов и регионы"

Новости
Предоставляем возможность для публикаций материалов кандидатов в депутаты Государственной Думы

Сетевое издание "Известия. Саратов и регионы"( www.izvestia64.ru) публикует расценки http://izvestia64.ru/reklama.html на размещение агитационных материалов от зарегистрированных кандидатов, участвующих в выборах депутатов Государственной Думы Федерального собрания Российской Федерации VIII созыва 19 сентября 2021 года, а также от зарегистрированных кандидатов, участвующих в выборах в Саратовскую городскую думу шестого созыва.

СМИ:
Свидетельство о регистрации Сетевого издания Эл № ФС77-74996 от 11 февраля 2019 года
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (РОСКОМНАДЗОР).

Форма распространения: сетевое издание.

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Креатив»


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Обращаем Ваше внимание, что предварительное согласование материала перед публикацией обязательно! Редакция оставляет за собой право отказать в размещении материала в случае, если формат материала не подходит под стилистику площадки.


Главный редактор: Оганезова С.В.
Адрес редакции: 410031, Саратов, ул. Комсомольская, 52, офис 105 Телефон: 8-927-226-14-35
E-mail: izvestia@list.ru
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