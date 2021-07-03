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Расписание скоростных электричек до аэропорта «Гагарин» составлено с учётом летних авиарейсов

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Для удобства пассажиров расписание скоростных электричек, следующих от и до аэропорта «Гагарин» в Саратовской области, составлено с учётом летних авиарейсов.

В утреннее время расписание электричек привязано к авиарейсам в Москву, Нижний Новгород и Сочи, а также к прибытию самолётов из Москвы и Сочи. Вечерние электрички доставляют пассажиров к авиарейсам в Санкт-Петербург, Москву и к самолётам, возвращающимся из этих городов.

Добраться из Саратова до аэропорта «Гагарин» можно на следующих скоростных электричках:
- № 6003 Саратов-1 – Тарханы отправлением со ст. Саратов-1 в 8:55, прибытием на ст. Аэропорт Гагарин в 9:33;
- № 6005 Саратов-1 – Тарханы отправлением со ст. Саратов-1 в 16:32, прибытием на ст. Аэропорт Гагарин в 17:10;
- № 6009 Саратов-1 – Тарханы отправлением со ст. Саратов-1 в 19:59, прибытием на ст. Аэропорт Гагарин в 20:37.

Добраться из аэропорта «Гагарин» до станции Саратов-1 можно на следующих скоростных электричках:
- № 6004 Тарханы – Саратов-1 отправлением со ст. Аэропорт Гагарин в 11:06, прибытием на ст. Саратов-1 в 11:45; 
- № 6006 Тарханы – Саратов-1 отправлением со ст. Аэропорт Гагарин в 18:10, прибытием на ст. Саратов-1 в 18:48;
- № 6010 Тарханы – Саратов-1 отправлением со ст. Аэропорт Гагарин в 22:09, прибытием на ст. Саратов-1 в 22:47.

Скоростные электрички до аэропорта «Гагарин» курсируют ежедневно. Время в пути составляет 38 минут. Кроме того, на ст. Аэропорт Гагарин останавливаются пригородные поезда, следующие по маршрутам Овражная – Тарханы, Анисовка – Тарханы, Карамыш – Тарханы, Примыкание – Сухой Карабулак, Саратов-1 – Сенная – Балаково.

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С подробной информацией о расписании движения пригородных поездов можно ознакомиться на информационных табло в пассажирском терминале аэропорта «Гагарин», с помощью мобильных приложений «РЖД Пассажирам», «Пригород», по телефону единого информационного сервисного центра ОАО «РЖД» 8-800-775-00-00 (звонок бесплатный), на информационных стендах билетных касс, а также на сайте компании в разделе «Расписание».
В связи с неблагоприятной эпидемической ситуацией Приволжская железная дорога рекомендует пассажирам использовать средства индивидуальной защиты на объектах пассажирской инфраструктуры, а также в поездах.
Берегите себя и окружающих!
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