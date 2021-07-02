Районные газеты решили продвигать региональный туризм на страницах своих изданий.

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Для начала было решено посетить новый Парк покорителей космоса, возведенный к 60-летию первого полета человека в космос на месте приземления Юрия Гагарина в Энгельсском районе. Экскурсия прошла в рамках обучающего семинара, посвященного возможностям развития туристической привлекательности территорий Саратовской области. Этот вопрос стал и темой обсуждения с приглашенным экспертом Сергеем Кривцовым, председателем Международной туристической лиги экспертов «Евразия», членом общественного совета по туризму при полпреде РФ в ПФО.Сергей Кривцов дал подробный анализ особенностей регионального брендинга. Спикер рассказал об основных требованиях и видах туристического бренда, а также о его продвижении в районных СМИ. В своем выступлении эксперт особо отметил наиболее известные бренды Саратовской области, к которым он отнес логотип «Огни Поволжья», парк отдыха «Хвалынь» и фестиваль тюльпанов.«Любое туристическое мероприятие или событие должно быть уникальным. Копировать информационные форматы, которые есть в соседних регионах, бесперспективно. Главное - пробовать, создавать свои уникальные бренды», – пожелал участникам семинара Кривцов.В ходе семинара участники обсудили особенности продвижения конкретных территорий Саратовской области."Тему сегодняшнего семинара заявили сами редакторы, которые отмечают ее актуальность и значимость для своих районов. На современном этапе развитию туризма предъявляется совершенно новые требования. Это уже не столько развлечение и отдых, сколько полноценная отрасль экономики, дающая перспективы для развития территории и новые возможности. Задача постоянного продвижения в этом направлении поставлена Губернатором области Валерием Радаевым. Конечно, местные издания не могут быть в стороне от продвижения уникальных туристических объектов или событий в своих районах. И для успешного продолжения работы в данном направлении необходимо находить новые и интересные форматы освещения. Надеюсь, что прошедший семинар будет полезен коллегам-журналистам в данном вопросе", - прокомментировала министр информации и печати Светлана Бакал.Министерство информации и печати области