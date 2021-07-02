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Районные газеты решили продвигать региональный туризм на страницах своих изданий
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Районные газеты решили продвигать региональный туризм на страницах своих изданий

Новости


Районные газеты решили продвигать региональный туризм на страницах своих изданий.

Для начала было решено посетить новый Парк покорителей космоса, возведенный к 60-летию первого полета человека в космос на месте приземления Юрия Гагарина в Энгельсском районе. Экскурсия прошла в рамках обучающего семинара, посвященного возможностям развития туристической привлекательности территорий Саратовской области. Этот вопрос стал и темой обсуждения с приглашенным экспертом Сергеем Кривцовым, председателем Международной туристической лиги экспертов «Евразия», членом общественного совета по туризму при полпреде РФ в ПФО.

Сергей Кривцов дал подробный анализ особенностей регионального брендинга. Спикер рассказал об основных требованиях и видах туристического бренда, а также о его продвижении в районных СМИ. В своем выступлении эксперт особо отметил наиболее известные бренды Саратовской области, к которым он отнес логотип «Огни Поволжья», парк отдыха «Хвалынь» и фестиваль тюльпанов.

«Любое туристическое мероприятие или событие должно быть уникальным. Копировать информационные форматы, которые есть в соседних регионах, бесперспективно. Главное - пробовать, создавать свои уникальные бренды», – пожелал участникам семинара Кривцов.

В ходе семинара участники обсудили особенности продвижения конкретных территорий Саратовской области.
"Тему сегодняшнего семинара заявили сами редакторы, которые отмечают ее актуальность и значимость для своих районов. На современном этапе развитию туризма предъявляется совершенно новые требования. Это уже не столько развлечение и отдых, сколько полноценная отрасль экономики, дающая перспективы для развития территории и новые возможности. Задача постоянного продвижения в этом направлении поставлена Губернатором области Валерием Радаевым. Конечно, местные издания не могут быть в стороне от продвижения уникальных туристических объектов или событий в своих районах. И для успешного продолжения работы в данном направлении необходимо находить новые и интересные форматы освещения. Надеюсь, что прошедший семинар будет полезен коллегам-журналистам в данном вопросе", - прокомментировала министр информации и печати Светлана Бакал.

Министерство информации и печати области
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