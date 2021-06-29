В Саратовском ТЮЗЕ - премьера спектакля "Метод Грёнхольма"

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Из-за введения ограничений в связи с пандемией коронавируса COVID-2019 спектакль успел пройти всего несколько раз, в июне 2020 года студенты окончили институт и разъехались по другим городам и театрам. Режиссёр спектакля Алексей Логачёв предложил не прощаться с этой работой и сделать «Метод Грёнхольма» частью репертуара Саратовского ТЮЗа.Ввод новых артистов в постановку начался осенью 2020 года, репетиции ещё продолжаются. У спектакля будет два состава, роль Фернандо в обоих из них исполнит артист Алексей Кривега, ещё три роли будут иметь по два исполнителя. В постановке будут заняты Александр Андрюшенко, Виктория Самохина, Евгений Сафонов, Антон Щедрин, Артём Яксанов, Вера Яксанова.Пьесу современного каталонского автора Жорди Гальсерана «Метод Грёнхольма» (перевод Натальи Ванханен) поставил режиссёр Алексей Логачёв. Художником спектакля выступила главный художник театра Ольга Колесникова. Музыкальное оформление спектакля - Александр Экгарт, художник по свету - Вадим Кондрашов.Пьеса «Метод Грёнхольма» написана в XXI веке, чуть больше 15 лет назад, но уже успела прославить имя её автора каталонского драматурга Жорди Гальсерана на весь мир. Сейчас этот текст с огромным успехом идёт во всех уголках планеты, и уже неоднократно ставился в России — от звёздного московского «Театра Наций» до театров Воронежа и Омска. Огромную популярность эта пьеса, жанр которой определяется в диапазоне от детектива и психологического триллера до более современного термина «стресс-тест», приобрела благодаря тонкому и ироничному изображению жизни современного офиса. В пьесе всего четыре персонажа, все они находятся в ожидании важного собеседования на престижную должность — и хотя собеседование почему-то всё никак не начинается, никто из них не уходит из офиса. Эта интригующая и смешная пьеса понравится всем, кто любит неожиданные открытия и готов взглянуть на себя и весь наш современный мир со стороны. Для зрителей старше 16 лет.Сразу после премьеры в Саратове обновленный состав спектакля вместе с режиссером Алексеем Логачёвым выезжает на гастроли в Евпаторию, где с 1 по 7 июля 2021 г. пройдет юбилейный XXV Международный театральный фестиваль «Земля. Театр. Дети».В этом году кроме коллектива Саратовского ТЮЗа в фестивале примут участие Театр Наций, Большой театр кукол, Казанский театр юного зрителя и другие театры России. Международная программа соберет спектакли из Швеции, Испании, Эстонии, Литвы и Болгарии.Зрители и участники фестиваля смогут увидеть постановку ТЮЗа Киселева “Метод Грёнхольма” 3 июля в 20:00 на сцене Крымского государственного театра юного зрителя.