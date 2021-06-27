Эксперты обсудили экологическую повестку председательства России в Арктическом совете

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В работе форума принимают участие руководители профильных федеральных ведомств РФ и отделений Арктического совета, главы российских и зарубежных регионов Арктической зоны, ученые и экологи с мировыми именами, а также представители крупных отечественных компаний, готовых инвестировать в комплексное развитие Заполярья.Двухлетнее председательство Москвы в столь престижной международной организации как Арктический совет, в который также входят Дания, Исландия, Канада, Норвегия, США, Финляндия и Швеция, - отличный шанс выстроить конструктивный диалог в этом суровом макрорегионе, упрочить сотрудничество в решении социальных, экономических и экологических вопросов. Причем сделать это, несмотря на все разнонаправленные внешнеполитические векторы. "Мы должны максимально оставлять политику за границей Арктики, мы не должны позволять политике занимать первое место в наших беседах, в наших новостях, обсуждениях Арктики. Есть много других важных тем - окружающая среда, коренные народы", - заявил на форуме представитель арктического центра Лапландского университета в Финляндии Адам Степиен.В период своего председательства в 2021–2023 годах Россия намерена развивать сотрудничество со странами Арктической зоны по нескольким приоритетным направлениям: поддержка населения Арктики, включая коренные малочисленные народы Севера, охрана арктической окружающей среды с учетом изменений климата, а также социально-экономическое развитие региона. Примечательно, что в достижении каждой из этих глобальных целей российским властям готов помогать отечественный бизнес – так называемые хозяйствующие резиденты Арктической зоны. И речь, в первую очередь, о компании «Норникель». Горно-металлургический гигант, как известно, считает Заполярье зоной своей особой ответственности. ГМК традиционно инвестирует немалые средства в эффективное социально-экономическое развитие и обеспечение экологической безопасности Русского Севера в рамках различного рода соглашений, заключенных компанией с федеральным центром, региональными и муниципальными властями.«Компания «Норильский никель» обеспечивает вклад в ВВП арктической зоны РФ на уровне 5,7%. Исходя из того, что в Арктической зоне проживает 60 тысяч наших работников, мы развернули широкую программу их поддержки. В компании принята стратегия в области экологии и изменения климата, разработана серная программа стоимостью 250 млрд рублей. Ее цель – снижение выбросов в Норильске к 2025 году на 90%. Нам удалось фактически сделать большой подарок нашим соседям, я имею в виду норвежских и финских партнеров: в прошлом году мы закрыли плавильный цех в поселке Никель, а в этом году остановили устаревший металлургический цех в Мончегорске, что дало нам возможность снизить вредные выбросы на 85%», - отметил в своем выступлении вице-президент по федеральным и региональным программам «Норникеля» Андрей Грачев.О необходимости препятствования негативному воздействию на окружающую среду Арктики говорил и глава Минприроды РФ Александр Козлов. "Для этого должны внедряться наилучшие доступные технологии, которые обеспечат минимизацию выбросов в атмосферный воздух, сбросов в водные объекты и другую гадость, которая вредит природе", - пояснил министр. Он также добавил, что для Русского Севера следует разработать систему мониторинга выбросов черного углерода и метана.