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СГАУ стал обладателем Гран-при фестиваля студенческого творчества

Новости


15 мая в Поволжском государственном университете культуры и спорта в городе Казань состоялась торжественная церемония закрытия VIII-го открытого фестиваля студенческого творчества среди вузов Минсельхоза России «Казань-2021».

Организаторами выступили Министерство сельского хозяйства Российской Федерации, некоммерческая организация «Ассоциация образовательных учреждений АПК и рыболовства» и аграрные вузы.

Участие в творческих соревнованиях приняли около 500 человек из 38 аграрных вузов России. На протяжении 2 конкурсных дней, студенты демонстрировали свое мастерство и таланты по семи направлениям: вокальное, танцевальное, театральное, оригинальный жанр, журналистика и медиа.

Концертная программа включила в себя самые лучшие номера студентов. Зрители увидели хореографические постановки, яркие вокальные номера, виртуозное исполнение композиций и многое другое. За каждым выступлением стоит колоссальная, трудоемкая работа.

Гран-при фестиваля завоевал Саратовский ГАУ.

Программа Фестиваля завершилась грандиозным гала-концертом, в котором были показаны лучшие номера его участников.