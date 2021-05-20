В Хвалынске открылся спортивно-туристский лагерь ПФО «Туриада-2021»

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На торжественной церемонии открытия глава региона отметил, что «Туриада» занимает особое место в ежегодном календаре событий: «За 7 лет все полюбили молодежный слёт ПФО, целый год скучали по лагерю, по его неповторимой атмосфере. Здорово, что сегодня мы опять вместе. Что спортивный дух победы, дух познания и соревновательности объединил вас на Хвалынской земле. Это уникальное место, дающее энергию».По словам Валерия Радаева, проект туристического лагеря был создан своевременно: «Насколько важно знать свою страну, ее заповедные места. Это неисчерпаемые красоты, которые можно открывать для себя бесконечно. Государством взят курс на внутренний туризм. И вы – в тренде. «Туриада» задала его еще в 2013 году, чем нельзя не гордиться».Губернатор отметил, что темой слёта этого года стал первый полет Юрия Гагарина: «Юбилей покорения космоса отметила вся страна, а Саратовская область – по-особенному. Юрий Гагарин четыре года жил в Саратове, где учился в индустриальном техникуме и занимался в аэроклубе. Именно в саратовском небе он совершил первый самостоятельный полет. А спустя 6 лет приземлился недалеко от Энгельса. Теперь здесь мы создаём мегакомплекс, который станет местом притяжения туристов со всего мира. В День российской космонавтики Парк покорителей космоса посетил Президент Владимир Путин. И это еще раз подтверждает роль Саратова в открытии космической эры».Глава региона пожелал участникам личных и командных побед.«Туриада» в этом году проходит с 18 по 21 мая. В ней принимают участие более 500 человек из всех регионов Приволжья – команды-победители региональных турслетов, команды студентов, обучающихся по специальности «Социально-культурный сервис и туризм», спортсмены, тренеры, инструкторы.Программа мероприятия включает в себя соревнования по спортивному туризму и конкурсно-познавательные состязания. В рамках спортивной программы лагеря пройдет Первенство Приволжского федерального округа по спортивному туризму.