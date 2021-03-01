Саратовские паралимпийцы выиграли российские медали

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На стартах в Новочебоксарске (Чувашия) Мария Колобова из Саратова выиграла "золото" в беге на 400 метров и "серебро" на 60-метровке. Никита Саломатов из Аткарска стал серебряным призером на дистанциях 200 и 60 метров.В прыжках в длину Даниил Самсонов (Пугачев) взял "золото", Андрей Афонин (Ртищево) и Кирилл Дубовицкий (Аткарск) – "серебро".Серебряными призерами в толкании ядра стали Иван Панкратов (Аткарск) и Дарья Жиганова (Ртищево).