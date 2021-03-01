1 марта 2021 ПОНЕДЕЛЬНИК
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17:00 | 01 марта
Полностью закрытых школ в связи с выявленными случаями заболевания коронавирусной инфекцией в области нет
16:13 | 01 марта
Продукция нефтеперерабатывающего комплекса «ЮГРА-НЕФТЕХИМ» поставляется на внутренний рынок и в более чем тридцать стран
15:21 | 01 марта
Подведены итоги отборочного тура II областного конкурса профессионального мастерства «Призвание»
14:30 | 01 марта
Татьяна Гаранина назначена директором Саратовского цирка
14:27 | 01 марта
В Саратове открылся новый детсад на улице Провиантской
13:33 | 01 марта
Более тысячи сотрудников ПривЖД сделали прививку от COVID-19
12:40 | 01 марта
В Саратове пройдет акция "Читаем вслух! "
11:48 | 01 марта
Россиян ожидают очередные длинные выходные
10:51 | 01 марта
Саратовские паралимпийцы выиграли российские медали
09:57 | 01 марта
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Саратовские паралимпийцы выиграли российские медали

Новости


Саратовские легкоатлеты стали мультимедалистами Кубка России и Всероссийских соревнований среди спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата.

На стартах в Новочебоксарске (Чувашия) Мария Колобова из Саратова выиграла "золото" в беге на 400 метров и "серебро" на 60-метровке. Никита Саломатов из Аткарска стал серебряным призером на дистанциях 200 и 60 метров.

В прыжках в длину Даниил Самсонов (Пугачев) взял "золото", Андрей Афонин (Ртищево) и Кирилл Дубовицкий (Аткарск) – "серебро".

Серебряными призерами в толкании ядра стали Иван Панкратов (Аткарск) и Дарья Жиганова (Ртищево).
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