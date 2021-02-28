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Работники Саратовского НПЗ приняли участие в финале лыжных гонок на призы губернатора области

Новости
Работники Саратовского НПЗ приняли участие в финале лыжных гонок на призы губернатора области

Сотрудники Саратовского НПЗ, который входит в состав НК «Роснефть», стали участниками финальных состязаний по лыжным гонкам. Соревнования на призы губернатора Саратовской области проведены в рамках XXXIX открытой Всероссийской массовой лыжной гонки «Лыжня России».

По причине пандемии в 2021 году оргкомитетом было принято решение провести соревнования в онлайн-формате. Для этого каждый зарегистрированному участнику предлагалось самостоятельно преодолеть дистанцию в десять километров, зафиксировать свой результат и направить в мандатную комиссию.

Двести саратовских атлетов, в числе которых и специалисты Саратовского НПЗ, пробежали данную дистанцию на стадионе «Зимний». Заводчане показали прекрасные результаты. Техник по учету цеха очистных сооружений Саратовского НПЗ Екатерина Ильина заняла 4 место, а оператор технологических установок Владимир Матушин - 9-е.

- В этом году «Лыжня России» проходила в необычном формате, но сама атмосфера праздника полностью сохранилась, за что хочется поблагодарить организаторов, - поделилась впечатлениями техник по учету цеха очистных сооружений Саратовского НПЗ Саратовского НПЗ Екатерина Ильина. - На трассе было много спусков и подъемов. Поэтому бежать было труднее, но интереснее.

Лыжники-любители в группе «Все желающие в формате онлайн» могли пройти дистанцию в любом месте.

- Организация «Лыжни России» в онлайн-режиме необычная, но интересная, - считает ведущий специалист сектора подготовки капитальных ремонтов Саратовского НПЗ Игорь Офицеров. - Плюс в том, что человек сам может выбирать, где ему удобнее бежать дистанцию. В следующем году обязательно приму участие в соревнованиях, в каком бы формате они не проходили.

Участие в «Лыжне России» для работников Саратовского НПЗ - занятие традиционное. Сотрудники предприятия относятся к гонкам как к празднику,

поскольку соревнования дарят им хорошее настроение, спортивный азарт, делают здоровее и выносливее.

НК «Роснефть» и ее дочернее предприятие Саратовский НПЗ уделяют большое внимание пропаганде здорового образа жизни, физическому развитию своих работников, членов их семей и ветеранов. На предприятии реализуется корпоративная программа «Энергия жизни».

На заводе стали постоянными «Дни здоровья». Сотрудники получают компенсацию за стоимость абонементов для занятий в спортивных секциях. На предприятии созданы команды по различным видам спорта. Они участвуют не только в заводских, но и региональных корпоративных соревнованиях. Для работников и их детей проходят семейные спортивные праздники «Мама, папа, я - спортивная семья». В «Днях здоровья» принимают участие и ветераны предприятия. Еще они занимаются в тренажерных залах, получают путевки для отдыха в санатории.

Саратовский НПЗ не раз становился призером федерального этапа Всероссийского конкурса «Российская организация высокой социальной эффективности» в номинации «За формирование здорового образа жизни в организациях производственной сферы».

Работники Саратовского НПЗ приняли участие в финале лыжных гонок на призы губернатора области
Работники Саратовского НПЗ приняли участие в финале лыжных гонок на призы губернатора области