Работники Саратовского НПЗ приняли участие в финале лыжных гонок на призы губернатора области

просмотров: 285

По причине пандемии в 2021 году оргкомитетом было принято решение провести соревнования в онлайн-формате. Для этого каждый зарегистрированному участнику предлагалось самостоятельно преодолеть дистанцию в десять километров, зафиксировать свой результат и направить в мандатную комиссию.Двести саратовских атлетов, в числе которых и специалисты Саратовского НПЗ, пробежали данную дистанцию на стадионе «Зимний». Заводчане показали прекрасные результаты. Техник по учету цеха очистных сооружений Саратовского НПЗ Екатерина Ильина заняла 4 место, а оператор технологических установок Владимир Матушин - 9-е.Лыжники-любители в группе «Все желающие в формате онлайн» могли пройти дистанцию в любом месте.Участие в «Лыжне России» для работников Саратовского НПЗ - занятие традиционное. Сотрудники предприятия относятся к гонкам как к празднику,поскольку соревнования дарят им хорошее настроение, спортивный азарт, делают здоровее и выносливее.НК «Роснефть» и ее дочернее предприятие Саратовский НПЗ уделяют большое внимание пропаганде здорового образа жизни, физическому развитию своих работников, членов их семей и ветеранов. На предприятии реализуется корпоративная программа «Энергия жизни».На заводе стали постоянными «Дни здоровья». Сотрудники получают компенсацию за стоимость абонементов для занятий в спортивных секциях. На предприятии созданы команды по различным видам спорта. Они участвуют не только в заводских, но и региональных корпоративных соревнованиях. Для работников и их детей проходят семейные спортивные праздники «Мама, папа, я - спортивная семья». В «Днях здоровья» принимают участие и ветераны предприятия. Еще они занимаются в тренажерных залах, получают путевки для отдыха в санатории.Саратовский НПЗ не раз становился призером федерального этапа Всероссийского конкурса «Российская организация высокой социальной эффективности» в номинации «За формирование здорового образа жизни в организациях производственной сферы».