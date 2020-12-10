Ежегодно до 2023 года продолжатся работы по модернизации и капитальному ремонту ДШИ Саратовской области в рамках национального проекта «Культура»

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В 2020 году Саратовской области впервые удалось войти в Государственную программу Российской Федерации «Развитие образования», в рамках которой выделено 9,1 млн рублей на капитальный ремонт ДШИ п.Сенной Вольского района и Детской художественной школы г.Саратова. В художественной школе в центре Заводского района все работы завершены. Новый учебный год начался в светлом, отремонтированном здании.В школе р. п. Сенной ремонт завершается. В текущем году проведены мероприятия по капитальному ремонту здания ДШИ с. Святославка, ремонт системы отопления ДШИ г. Калининска, противопожарные мероприятия в музыкальной и художественной школах города Красный Кут, Детских школах искусств г. Новоузенска, с. Ивантеевка и р. п. Ровное.Ежегодно до 2023 года продолжатся работы по модернизации и капитальному ремонту детских школ искусств области в рамках Нацпроекта «Культура». Всего нашим регионом подготовлено 32 комплекта проектно-сметной документации, заявки своевременно направлены в Министерство культуры Российской Федерации. Проектом бюджета на 2021-2023 годы предусмотрено 84,1 млн. рублей, в том числе 2021 год – 39,6 млн. рублей, 2020 год – 24,8 млн. рублей, 2023 год – 19,7 млн. рублей.Также впервые в регион поступили средства на обеспечение инструментами и оборудованием 11 детских школ искусств и областного колледжа искусств в объеме 55,8 млн рублей.Министр культуры Т.А.Гаранина: «Несомненно, дети должны учиться в современных, благоприятный и безопасных помещениях. С приобретением новых музыкальных инструментов улучшится качество образовательного процесса, увеличится количество обучающихся по предпрофессиональным программам музыкального профиля. Этот качественный рост повлечет открытие новых отделений и обеспечит более высокие достижения в конкурсах и фестивалях различного уровня наших юных дарований. Реализация национального проекта «Культура» в этом направлении продолжится в 2022 и 2024 годах. (На 2022 год предусмотрено 55,8 млн. рублей). Одновременно идет разработка областной программы по оснащению музыкальными инструментами образовательных учреждений сферы культуры.»