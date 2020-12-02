Состоится онлайн-фестиваль творчества для детей с ограниченными возможностями здоровья

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В этом году традиционный гала-концерт с участием победителей состоится в онлайн-формате. Трансляция состоится 4 декабря на ютуб-канале центра, начало в 11.00.В праздничную программу войдут лучшие номера и выступления детских творческих коллективов и исполнителей, а также педагогов и наставников из социозащитных учреждений и школ.На конкурс-фестиваль было подано 178 заявок. Имена лауреатов и призеров фестиваля будут озвучены в рамках гала-концерта. Победители получат специальные призы и награды.Детские работы будут представлены по номинациям: «Мой папа наставник, учитель и лучший друг» (в рамках Года отца в Российской Федерации), «Загадочный мир Антарктиды» (к 200-летию открытия Антарктиды), «Год памяти и славы» (к 75-летию Победы Великой Отечественной войне), «Родная Русь» (в рамках Года народного творчества), «Многогранность образов творчества И.А. Бунина» (к 150-летию со дня рождения великого русского писателя), «Мастер-класс от аса», собравшая лучшие практики и передовой педагогический опыт.Итоговая концертная программа пройдет по тематическим блокам: «Изобразительное творчество», «Театр моды», «Медиа», «Декоративно-прикладное творчество». Зрители смогут увидеть видеозаписи выступлений участников, профессиональные мастер-классы и выставки декоративно-прикладного творчества.Информация о конкурсе и победителях будет доступна на сайте ОРЦ: http://sorci.ru или в социальных сетях: ВКонтакте https://vk.com/gbu_sorci, Instagram https://www/instagram.com/ortssaratov64.