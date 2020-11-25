Три новых виртуальных концертных зала открыты в Саратовской области

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9 из них созданы благодаря нацпроекту «Культура». В августе текущего года в рамках нацпроекта были завершены работы по созданию трех новых виртуальных концертных площадок - в Аткарском Доме культуры и детских школах искусств в городах Шиханы и Новоузенск. На эти цели из федерального бюджета выделено и освоено 7,7 млн рублей.Открытие новых виртуальных залов было запланировано на сентябрь 2020 года.В связи с ограничительными мерами по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции, действующими в Саратовской области с марта 2020 года по настоящее время, торжественные мероприятия открытия виртуальных концертных залов перенесены.В 2021 и 2022 годах Саратовский регион вновь примет участие в проекте. Новые залы будут открыты в Энгельсе и Петровске. На данные цели проектом бюджета предусмотрено 3,5 млн рублей (2021 год - 2,5 млн, 2022 год - 1,0 млн рублей).