25 ноября 2020 СРЕДА
Новости
17:00 | 25 ноября
Музей К.А. Федина представляет традиционную выставку-конкурс детского рисунка «Ходит осень в нашем парке»
16:09 | 25 ноября
В Саратовской области стартует дополнительная Неделя тестирования на ВИЧ-инфекцию
15:34 | 25 ноября
Водитель Яндекс Такси взял кредит в Тинькофф Банке и написал суперхит
15:12 | 25 ноября
Пушкина подготовила онлайн-мероприятие «Герой нашего времени – Альфред Шнитке»
14:15 | 25 ноября
Юные саратовцы могут поучаствовать в конкурсе детского рисунка «Я рисую перепись»
13:18 | 25 ноября
Три новых виртуальных концертных зала открыты в Саратовской области
12:30 | 25 ноября
Балет Саратовского театра оперы и балета «Вешние воды» покажут на федеральном телеканале
11:39 | 25 ноября
В саратовском прокате - спортивная драма «На острие» и новогодняя лирическая комедия «Комета Галлея»
10:48 | 25 ноября
Грузоотправители ПривЖД выбирают дистанционное оформление перевозочных документов
09:52 | 25 ноября
Путешествовать на поездах в новогодние праздники можно со скидкой 30 %
«Состав Победы» — это 16 видеороликов, посвященных участию железнодорожников в Великой Отечественной войне. Темы роликов — это неизвестные широкой аудитории факты, события, связанные с вкладом железнодорожников в общую Победу.
Подробнее
Министр здравоохранения Саратовской области Олег Костин: "Заработная плата медицинских работников – на моем личном контроле
Подробнее
Карта распространения короновируса COVID-19
Подробнее
В Саратове снижен налог на прибыль для инвесторов
Подробнее
Льготная ипотека для сельчан: в работе 50 заявок от жителей области на сумму 81,1 миллиона рублей, половина уже одобрены
Подробнее

Три новых виртуальных концертных зала открыты в Саратовской области

Новости / Культура


В настоящее время в Саратовской области работает 11 виртуальных концертных залов - в городах Саратов, Вольск, Балашов, Красноармейск, Ртищево, Аркадак, Хвалынск, Пугачев.

9 из них созданы благодаря нацпроекту «Культура». В августе текущего года в рамках нацпроекта были завершены работы по созданию трех новых виртуальных концертных площадок - в Аткарском Доме культуры и детских школах искусств в городах Шиханы и Новоузенск. На эти цели из федерального бюджета выделено и освоено 7,7 млн рублей.

Открытие новых виртуальных залов было запланировано на сентябрь 2020 года.

В связи с ограничительными мерами по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции, действующими в Саратовской области с марта 2020 года по настоящее время, торжественные мероприятия открытия виртуальных концертных залов перенесены.

В 2021 и 2022 годах Саратовский регион вновь примет участие в проекте. Новые залы будут открыты в Энгельсе и Петровске. На данные цели проектом бюджета предусмотрено 3,5 млн рублей (2021 год - 2,5 млн, 2022 год - 1,0 млн рублей).
Добавить коммент
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Включите эту картинку для отображения кода безопасности
обновить, если не виден код