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В Саратовской области ведется работа по погашению задолженности на предприятиях

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29 октября первый заместитель Председателя Правительства – министра финансов Саратовской области Вадим Ойкин провёл заседание межведомственной комиссии по погашению задолженности по выплате заработной платы.

На заседании обсудили ситуацию на шести предприятиях - должниках, два из которых находятся в конкурсном производстве.

В АО «АП Саратовский завод резервуарных металлоконструкций» выплата текущей заработной платы производится своевременно, предприятие обеспечено контрактами до апреля 2021 года. Планируется продажа в рамках процедуры банкротства предприятия как единого имущественного комплекса с сохранением производства.

9 октября на ПАО «Тантал» введена процедура наблюдения. Дано поручение министерству промышленности проработать вопрос о поиске потенциального инвестора для предприятия.

Относительно АО «Саратовский институт стекла» члены комиссии по вопросам заработной платы проинформированы об увеличении выпуска стекла с 300 до 320 тонн, планах по привлечению потенциального инвестора и разработке финансовой модели, позволяющей погасить образовавшуюся задолженность.

Частично погашена задолженность перед работниками ООО «НК Ресурс», до конца ноября планируется полностью погасить задолженность перед работниками – ЗАО ПП «ЖБК-3». Корпорацией развития Саратовской области совместно с министерством промышленности и министерством строительства области ведётся работа по привлечению инвесторов на эти промплощадки.

«Сохранение действующих производств и поиск инвесторов для промышленных площадок на предприятиях-банкротах является ключевой задачей Правительства области», - подчеркнул Вадим Ойкин.

Детально разобрана ситуация касающаяся повышения заработной платы в МУП «Теплотехник» Ртищевского района. С 1 сентября на предприятии уже проведено повышение заработной платы, до 20 ноября будет разработана «дорожная карта» по её дальнейшему повышению.

Ликвидация задолженности по заработной плате является приоритетной задачей Правительства области, Государственной инспекции труда в Саратовской области и Прокуратуры области и находится на постоянном контроле.