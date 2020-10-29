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В Саратовской области привели в порядок более двухсот километров дорог

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В Саратовской области привели в порядок более двухсот километров дорог.

В настоящий момент ремонт завершен на 32 участках трасс межмуниципального и регионального значения.

Раньше срока закончены работы на одном из самых протяженных (17 км) участков дороги: «Саратов - Тепловка - Базарный Карабулак - Балтай». Ранее в нормативное состояние привели ещё один отрезок этой дороги. Трасса не просто является связующей для нескольких районов области, но и имеет выход на Пензу. Её начали ремонтировать ещё в рамках приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги», а затем пришедшего на смену национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

Закончены все участки дороги: «Новые Бурасы - Кутьино - Вязьмино - Петровск». Ремонт этой трассы ведется уже несколько лет. Это важная межмуниципальная дорога, связывающая Петровский район с Новобурасским и, далее, с Базарно-Карабулакским и Балтайским районами. Трасса проходит через 9 сёл.

В ближайшее время будет завершено строительство дороги «Озинки - Перелюб» в Перелюбском районе, протяженностью почти 14 км. Раньше дорога здесь была грунтовая. В стадии завершения находится ещё несколько трасс. Процент выполненных работ в рамках нацпроекта превышает 90%. Сейчас там ведутся работы по обустройству обочин и оборудованию дороги техническими средствами организации дорожного движения.

До конца ноября запланировано привести в порядок около 249 км дорог регионального значения. Напомним, что в национальный проект входят еще дорожные объекты городов Саратов и Энгельс. У областного центра – 88 объектов, общей протяженностью 60,8 км дорог, включая масштабную реконструкцию путепровода «Трофимовский», движение автотранспорта по которому было открыто 5 октября.