Региональный Россельхознадзор: почтовые отделения области реализовывают просроченные продукты

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Например, в соответствии с ветеринарной документацией от 29 сентября Энгельский почтамт выпустил в реализацию молокосодержащие консервы со сроком годности до 7 августа. В конце сентября текущего года в Ртищевский почтамт поступили рыбные консервы, срок годности которых закончился в мае. Следует отметить, что все транзакции с нарушением сроков годности производились между отделениями почтовой связи.В целях оперативного изъятия из оборота просроченной продукции информация в кратчайшие сроки направлена в Управление Федеральной почтовой связи Саратовской области. Проводятся процессуальные мероприятия с целью привлечения виновных лиц к административной ответственности.