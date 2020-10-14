Саратовские аграрии намолотили пять миллионов тонн зерна.

просмотров: 209

Уборочная кампания подходит к завершению - зерновых и зернобобовых обмолочено 2,1 млн. га (95% от плана) при средней урожайности 23,8 ц/га. Отметим, в 2019 году эта цифра составляла 2,8 млн. тонн зерна при средней урожайности 13,4 ц/га.В текущем году предстоит убрать 2,2 млн. га зерновых и зернобобовых культур (в том числе 981 тыс. га яровых), подсолнечника 1,4 млн. га.Посевная площадь всех сельскохозяйственных культур составила более 4,1 млн. га (4135,0 тыс. га).Лидером является Балашовский район - намолочено 342,2 тыс. т. Еще четыре района составляют пятерку лидеров: Екатериновский (297,2 тыс. т), Пугачевский (231,2 тыс. т), Аркадакский (219,1 тыс. т, Энгельсский (206,4 тыс. т) – всего восемь районов перешагнули показатель в 200 тыс. т зерна. В четырнадцати районах намолочено более 100 тыс. т.Наивысшая урожайность зерновых культур отмечена в правобережных районах в Балашовском 38,3 ц/га и Турковском 35,5 ц/га, в левобережных в Советском 32,9 ц/ га и Энгельсском 30,8 ц/га.Озимых зерновых культур при средней урожайности 29,9 ц/га намолочено 3,698 млн. тонн, из них пшеницы 3,504 млн. т и 186 тыс. т ржи.В настоящее время продолжается уборка поздних культур. Сорго обмолочено на 66%, кукуруза на 28% площадей.Убрано кукурузы 42,8 тыс. га, намолочено 210,3 тыс. т, при средней урожайности 49,1 ц/га.На территории области завершён сев озимых, посеяно 1 млн 260 тыс. га (101,6%). Наибольшие площади в Ершовском районе (80,8 тыс. га), Краснокутском (62,9 тыс. га), Дергачевском (55,7 тыс. га), Пугачевском (53,9 тыс. га), Екатериновском (53,0 тыс. га) и Калининском (50 тыс. га).Вспашка зяби проведена на площади 2188,0 тыс. га (87% от плана 2516,0 тыс. га).