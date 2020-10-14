14 октября 2020 СРЕДА
Новости
16:21 | 13 октября
На саратовском автовокзале проверили соблюдение масочного режима
15:36 | 13 октября
Команда Саратовского НПЗ завоевала "золото" в соревнованиях по северной ходьбе
15:04 | 13 октября
Доля подключенных к отоплению объектов соцсферы Саратова составила 96,7%
14:14 | 13 октября
Саратовские аграрии намолотили пять миллионов тонн зерна
13:18 | 13 октября
В Саратове предложено учредить новую памятную дату – «День женских авиационных полков, сформированных под руководством Марины Расковой»
12:30 | 13 октября
Возобновляет работу региональный штаб #МыВместе
11:36 | 13 октября
Валерий Радаев поручил усилить службу скорой помощи
10:40 | 13 октября
ПривЖД напоминает о необходимости соблюдения противоэпидемических мер на вокзалах и в поездах
09:49 | 13 октября
Народный артист СССР Армен Джигарханян отметил работу Вольского театра драмы за лучшее сценическое оформление спектакля
09:00 | 13 октября
В осенне-зимний период в Саратовской области будет работать 51 турбаза
«Состав Победы» — это 16 видеороликов, посвященных участию железнодорожников в Великой Отечественной войне. Темы роликов — это неизвестные широкой аудитории факты, события, связанные с вкладом железнодорожников в общую Победу.
Подробнее
Министр здравоохранения Саратовской области Олег Костин: "Заработная плата медицинских работников – на моем личном контроле
Подробнее
Карта распространения короновируса COVID-19
Подробнее
В Саратове снижен налог на прибыль для инвесторов
Подробнее
Льготная ипотека для сельчан: в работе 50 заявок от жителей области на сумму 81,1 миллиона рублей, половина уже одобрены
Подробнее

Саратовские аграрии намолотили пять миллионов тонн зерна

Новости


Саратовские аграрии намолотили пять миллионов тонн зерна.

Уборочная кампания подходит к завершению - зерновых и зернобобовых обмолочено 2,1 млн. га (95% от плана) при средней урожайности 23,8 ц/га. Отметим, в 2019 году эта цифра составляла 2,8 млн. тонн зерна при средней урожайности 13,4 ц/га.

В текущем году предстоит убрать 2,2 млн. га зерновых и зернобобовых культур (в том числе 981 тыс. га яровых), подсолнечника 1,4 млн. га.

Посевная площадь всех сельскохозяйственных культур составила более 4,1 млн. га (4135,0 тыс. га).

Лидером является Балашовский район - намолочено 342,2 тыс. т. Еще четыре района составляют пятерку лидеров: Екатериновский (297,2 тыс. т), Пугачевский (231,2 тыс. т), Аркадакский (219,1 тыс. т, Энгельсский (206,4 тыс. т) – всего восемь районов перешагнули показатель в 200 тыс. т зерна. В четырнадцати районах намолочено более 100 тыс. т.

Наивысшая урожайность зерновых культур отмечена в правобережных районах в Балашовском 38,3 ц/га и Турковском 35,5 ц/га, в левобережных в Советском 32,9 ц/ га и Энгельсском 30,8 ц/га.

Озимых зерновых культур при средней урожайности 29,9 ц/га намолочено 3,698 млн. тонн, из них пшеницы 3,504 млн. т и 186 тыс. т ржи.

В настоящее время продолжается уборка поздних культур. Сорго обмолочено на 66%, кукуруза на 28% площадей.

Убрано кукурузы 42,8 тыс. га, намолочено 210,3 тыс. т, при средней урожайности 49,1 ц/га.

На территории области завершён сев озимых, посеяно 1 млн 260 тыс. га (101,6%). Наибольшие площади в Ершовском районе (80,8 тыс. га), Краснокутском (62,9 тыс. га), Дергачевском (55,7 тыс. га), Пугачевском (53,9 тыс. га), Екатериновском (53,0 тыс. га) и Калининском (50 тыс. га).

Вспашка зяби проведена на площади 2188,0 тыс. га (87% от плана 2516,0 тыс. га).