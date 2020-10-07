Умер Аркадий Богатырев

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Аркадий Александрович родился 12 декабря 1925 года в д. Блиновская Зуевского района Кировской области. С 4 февраля 1943 года – на фронте. Воевал в 114-м стрелковом полку 325-й стрелковой дивизии. Награжден орденом Отечественной войны I степени, 30 медалями.После демобилизации окончил агрономический факультет сельскохозяйственной академии им. К.А.Тимирязева. В течение десяти лет плодотворно трудился на партийной, советской, хозяйственной работе, активно сотрудничая со СМИ. Затем на протяжении 30 лет заведовал отделом сельского хозяйства саратовской областной газеты «Коммунист». После выхода на пенсию не прерывал творческих связей с прессой, регулярно публикуя свои материалы, активно занимался общественной работой.С 1997 года – председатель областного Совета ветеранов журналистики, избирался членом правления Саратовского регионального отделения Союза журналистов России. Член конкурсных комиссий регионального министерства печати и информации, член редколлегии областной Книги Памяти. Автор двух книг об однополчанах. Заслуженный работник культуры РСФСР, Заслуженный журналист Российской федерации, лауреат премии губернатора Саратовской области в сфере журналистики. В мирной жизни награжден орденом «Знак Почета», медалями, почетным знаком Союза журналистов «За заслуги перед профессиональным сообществом».Был членом Союза журналистов СССР и России, почетным членом правления Саратовского регионального отделения СЖР.На днях мы встречались с ним на презентации книги «Летописцы-Победители. Имена и судьбы». Он успел подержать в руках увесистый том, в котором опубликован очерк о нем и отрывок из его книги «Эпизоды войны»… Аркадий Александрович Богатырев навсегда в памяти всех, кто его знал, дружил или общался, останется образ необычайно скромного, принципиального журналиста и человека, заработавшего авторитет в профессиональном сообществе честным служением общему делу. Он навсегда останется для нас примером.Прощание состоится в ритуальном зале «Мемориал» 8 октября 2020 по адресу Московское шоссе, 32 (район Елшанки) в 12 часов. Отъезд автобуса от морга 1ой городской больницы (ул. Хользунова) в 11 часовСаратовское региональное отделение Союза журналистов России.