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Александра Разаренова завоевала титул чемпионки России по дуатлону

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Чемпионат и первенство России по дуатлону проходили со 2 по 4 октября в Казани. В них приняли участие представители 20 регионов страны.

Победителем чемпионата стала саратовская спортсменка, участница двух Олимпийских игр, мастер спорта России международного класса Александра Разаренова. Он заняла первое в личной гонке и в командной в составе сборной Санкт – Петербурга.

Бронзовым призером среди молодежи стал еще один представитель нашего региона Илья Кривец.

Кроме того, сборная Саратовской области в категории юниоры u-19 завоевала «бронзу» первенства России.