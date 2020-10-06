Александра Разаренова завоевала титул чемпионки России по дуатлону

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Победителем чемпионата стала саратовская спортсменка, участница двух Олимпийских игр, мастер спорта России международного класса Александра Разаренова. Он заняла первое в личной гонке и в командной в составе сборной Санкт – Петербурга.Бронзовым призером среди молодежи стал еще один представитель нашего региона Илья Кривец.Кроме того, сборная Саратовской области в категории юниоры u-19 завоевала «бронзу» первенства России.