Представители СШОР по гребле на байдарках и каноэ рассказали о первых победах и работе в условиях пандемии

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В этом году по гребле на байдарках и каноэ состоялся единственный международный старт - Кубок мира, который прошел в Венгрии с 25 по 27 сентября. Это одни из первых серьезных международных соревнований после карантина. В них приняла участие спортсменка СОЦСП, воспитанница областной спортшколы по гребле на байдарках и каноэ Кира Степанова, где достойно выступила на дистанции 500 м в байдарке-двойке и завоевала серебряную медаль.Александр Абросимов отметил, что традиционно саратовские спортсмены показывают высокие результаты, в регионе работает сильный тренерский состав, спортсмены области входят в сборные команды страны.По словам Киры Степановой, условия проведения соревнований не изменились, только ужесточились правила личной безопасности: «Мы обязательно сдавали тест, носили маски, пользовались антисептиками, и нам было запрещено ходить по городу. Все свое время мы проводили в «чистой зоне». В этом году не все страны смогли принять участие в международных стартах из-за второй волны».«В этом году на трибунах было очень мало зрителей. Те, кто все-таки смог прийти и посмотреть соревнования, строго соблюдали дистанцию. Зная, как в Венгрии почитают данный вид спорта, было непривычно такое наблюдать», - отметил директор СОЦСП Сергей Хованский.Руководство спортшколы призналось, что этот сезон выдался не простым из-за отсутствия нагрузки: «У нас обычно летом - самый жаркий период, работа кипит. А в этом году мы просто сидели и ждали введения нового этапа снятия ограничений, чтобы наконец-то пустить спортсменов на воду. К сожалению, мы не могли точно сказать, как долго продлится такая обстановка, поэтому нам было необходимо адаптировать больших и маленьких спортсменов, самим привыкнуть к тренировочному процессу в рамках ограничений. Тренерам нашим огромное спасибо: они и онлайн-тренировки вели, и методические рекомендации составляли».«Тяжело заново замотивировать юниоров после полугодичных каникул. А если отпустишь, то можешь потерять чемпиона», - отметил тренер Сергей Шевчук.Гребля на байдарках и каноэ является одним из базовых видов спорта для Саратовской области. На территории региона работает спортивная база «Олимпия», на которой в сентябре прошли Всероссийские соревнования. «В этом году Всероссийская федерация гребли на байдарках и каноэ доверила нам проведение Всероссийских стартов. Ни один из регионов страны не смог принять эти соревнования из-за сложной эпидемиологической ситуации, но нам удалось найти понимание с Роспотребнадзором, и мы провели эти соревнования и получили высокую оценку от Всероссийской федерации гребли на байдарках и каноэ», - рассказал министр молодежной политики и спорта Саратовской области Александр Абросимов.В конце встречи Сергей Лукьянов предложил передать в музей спортивной славы региона книгу Ильи Шубина «История российской гребли на байдарках и каноэ». «Тут история спорта до 2016 года. В любом случае, будет продолжение, куда уже войдет новое поколение саратовских чемпионов. На мой взгляд, авторы смогли объединить советский и российский периоды становления гребли на байдарках и каноэ и рассказать про них доступным и интересным языком», - подчеркнул он.На встречи обсудили и реализацию федерального проекта «Спорт – норма жизни» национального проекта «Демография», в рамках которого школа олимпийского резерва по гребле байдарках и каноэ в течение двух лет смогла существенно обновить оборудование. «Главным приобретением тренеры считают более 30 новых лодок. Кстати, именно на них наши спортсменки выступали на соревнованиях. Так что национальный проект принес нам новые победы, которых, я уверен, будет еще больше!», - подчеркнул Александр Абросимов.Сообщает пресс-служба регионального министерства молодежной политики и спорта.