Пригородные поезда, задействованные в перевозках на ПривЖД, проходят регулярную санитарную обработку

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Дезинфекционные мероприятия включают в себя обработку антисептическими средствами пассажирских сидений, спинок и ручек кресел, откидных столиков, поверхностей салонных и межвагонных дверей, багажных полок и стеллажей, а также полную дезинфекцию санитарных комнат.С целью профилактики инфекционных заболеваний в пригородных поездах производится бесконтактный контроль проездных документов, а также размещена информация о необходимости соблюдения социальной дистанции. Перед отправкой в рейс производится измерение температуры и визуальный осмотр персонала, работающего с пассажирами. Разъездные билетные кассиры обеспечены средствами индивидуальной защиты (масками, перчатками и антисептическими средствами).