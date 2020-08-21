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Дорожники готовят к сдаче шестнадцати региональных автотрасс в рамках нацпроекта

Новости


В Саратовской области в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» завершается ремонт на региональных дорогах. Готовность 16 участков автотрасс составляет более 90%.

Так, в Базарно-Карабулакском районе на автомобильных дорогах «Саратов – Тепловка – Базарный Карабулак – Балтай» и «Базарный Карабулак – Вязовка – Садовка» ведутся работы по досыпке и планировке обочин.

В Энгельсском районе на автодорогах «Генеральское – Красный Яр» и «Прибрежный – Шумейка – Генеральское» устанавливаются дорожные знаки и наносится разметка.

Планировка обочин ведется на участке 12,4 км на трассе «Балаково – Духовницкое» в Балаковском районе и на отрезке дороги «Романовка - Малое Щербедино» в 5,7 км.

В Вольском районе на дороге «Вольск – Черкасское – Калмантай – граница Ульяновской области» на участке 10 км и в Воскресенском районе на 10 км автодороги «Воскресенское – Синодское» проводят досыпку обочин.

В Калининском районе на участке дороги «Самойловка – Казачка» ведутся работы по устройству дорожной одежды на съездах.

В Красноармейском районе завершен ремонт участка 10 км автоподъезда к с. Рогаткино - с. Дубовка от автомобильной дороги «Р-228 «Сызрань - Саратов – Волгоград». Здесь ведутся работы по установке дорожных знаков и разметки.

В Марксовском районе на двух участках автомобильной дороги «Маркс - Липовка - п. им. Тельмана», протяженностью 10 км, а также на автоподъезде к с. Калининское от автомобильной дороги «Степное - Мечетное – Любимово» на участке 7,29 км устанавливают дорожные знаки и наносят разметку. Такие же работы ведутся на участке дороги «Пугачев – Перелюб» в Перелюбском районе и на двух участках дороги «Р-158 «Нижний Новгород - Арзамас - Саранск - Исса - Пенза – Саратов» - «Савкино – Лопатино (Пензенская область)» протяженностью 5,5 км в Петровском районе.
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