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Расписание пригородных поездов на участке Аткарск – Лысые Горы – Калининск в Саратовской области изменится с 30 июля

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В связи с капитальным ремонтом железнодорожного пути на участке Красавка – Лысые Горы – Калининск в Саратовской области временно отменяется курсирование следующих пригородных поездов:

-№ 6552 Аткарск – Лысые Горы отправлением со ст. Аткарск с 30 июля по 14 августа в 19:55, прибытием на конечную ст. Лысые Горы в 21:20;

-№ 6551 Лысые Горы – Аткарск отправлением со ст. Лысые Горы с 31 июля по 15 августа в 5:38, прибытием на конечную ст. Аткарск в 7:03;

-№ 6556 Аткарск – Калининск отправлением со ст. Аткарск по четным числам со 2 по 14 августа в 12:00, прибытием на конечную ст. Калининск в 14:21;

-№ 6555 Калининск – Аткарск отправлением со ст. Калининск по четным числам со 2 по 14 августа в 15:20, прибытием на конечную ст. Аткарск в 17:41.

В указанные даты перевозка пассажиров от Аткарска до Калининска и обратно будет осуществляться автобусом, следующим через ст. Лысые Горы, о.п. 36 км, ст. Юная, о.п. 17 км., о.п. 11 км., ст. Красавка.

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Подробную информацию о расписании движения пригородных поездов и автобусов можно узнать на сайте компании АО «Саратовская ППК»: www.sarppk.ru.