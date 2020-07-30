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До 18 августа включительно продлевается режим пребывания граждан в лесах
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До 18 августа включительно продлевается режим пребывания граждан в лесах

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В целях обеспечения пожарной безопасности в лесах на территории земель лесного фонда в связи с установившейся аномально жаркой погодой и высоким классом пожарной опасности режим пребывания граждан в лесах продлевается.

Напомним, предыдущее ограничение было установлено с 8 июля на 21день. Кроме того, по 30 сентября в лесах действует особый противопожарный режим, который предусматривает ужесточение правил использования лесов и повышение наказания на нарушение Правил.

На территории Аркадакского, Аткарского, Базарно-Карабулакского, Балаковского, Балашовского, Балтайского, Вольского, Вязовского, Дьяковского, Екатериновского, Ершовского, Красноармейского, Калининского, Лысогорского, Макаровского, Марксовского, Новобурасского, Петровского, Пугачёвского, Романовского, Саратовского, Усовского, Черкасского, Ширококарамышского и Энгельсского лесничеств области ограничен проезд транспортных средств в лесные массивы и пребывание в них граждан.

На период пожарной опасности запрещено на территории земель лесного фонда и территориях, примыкающих к лесам, разведение костров, а также сжигание мусора, стерни, пожнивных и порубочных остатков, проведение всех видов пожароопасных работ.

В случае обнаружения лесного пожара или возгораний вблизи лесных массивов граждане могут звонить по единому номеру телефона вызова экстренных служб «112», дежурному ближайшего лесхоза или лесничества, по номеру прямой линии лесной охраны «8-800-100-94-00», или по телефону региональной диспетчерской службы Министерства природных ресурсов и экологии Саратовской области «49-05-16».