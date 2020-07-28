14,3 тысячам семей области назначена ежемесячная выплата на первенца

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Данную меру социальной поддержки семьям предоставляют в рамках федерального проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей» национального проекта «Демография».Напомним, выплата на первенцев, как мера государственной поддержки молодых семей, введена по инициативе Президента России Владимира Путина в 2018 году. Сегодня размер выплаты на первого ребенка в Саратовской области составляет 9708 рублей, срок действия льготы – до достижения ребенком возраста 3 лет.Право на получение выплаты имеют семьи, в которых доход на каждого члена семьи не превышает двукратной величины прожиточного минимума трудоспособного населения за 2-й квартал года, предшествующего году обращения за указанной выплатой.Обращаем внимание граждан: оформить выплату можно в учреждениях социальной поддержки населения или в МФЦ по месту постоянной прописки либо по месту фактического проживания или временной регистрации. Важным условием назначения данной меры соцподдержки остается наличие у граждан постоянной прописки на территории Российской Федерации.Чтобы оформить выплату в учреждениях социальной поддержки населения, необходима запись на прием специалистов. Сделать это можно по телефонам горячей линии минтруда и социальной защиты области. Номера телефонов указаны на сайте ведомства social.saratov.gov.ru в разделе «Социальная помощь при коронавирусе».