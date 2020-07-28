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14,3 тысячам семей области назначена ежемесячная выплата на первенца

Новости


14,3 тысячам семей Саратовской области назначена ежемесячная выплата при рождении (усыновлении) первого ребёнка, из них 1,2 тысячи граждан получают выплату на детей, рожденных в 2020 году.

Данную меру социальной поддержки семьям предоставляют в рамках федерального проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей» национального проекта «Демография».

Напомним, выплата на первенцев, как мера государственной поддержки молодых семей, введена по инициативе Президента России Владимира Путина в 2018 году. Сегодня размер выплаты на первого ребенка в Саратовской области составляет 9708 рублей, срок действия льготы – до достижения ребенком возраста 3 лет.

Право на получение выплаты имеют семьи, в которых доход на каждого члена семьи не превышает двукратной величины прожиточного минимума трудоспособного населения за 2-й квартал года, предшествующего году обращения за указанной выплатой.

Обращаем внимание граждан: оформить выплату можно в учреждениях социальной поддержки населения или в МФЦ по месту постоянной прописки либо по месту фактического проживания или временной регистрации. Важным условием назначения данной меры соцподдержки остается наличие у граждан постоянной прописки на территории Российской Федерации.

Чтобы оформить выплату в учреждениях социальной поддержки населения, необходима запись на прием специалистов. Сделать это можно по телефонам горячей линии минтруда и социальной защиты области. Номера телефонов указаны на сайте ведомства social.saratov.gov.ru в разделе «Социальная помощь при коронавирусе».