Подведены итоги ХХ областного смотра-конкурса исполнителей народной песни «Что посеешь, то и пожнёшь!»

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Непривычные условия проведения конкурса не помешали коллективам проявить творческую фантазию, продумать и осуществить режиссёрские находки в постановке конкурсных номеров, используя колоритный антураж и декорации, народный инструментарий и хореографию.По итогам конкурсных прослушиваний участников жюри, состоящее из ведущих преподавателей Саратовского областного колледжа искусств и сотрудников Саратовского областного центра народного творчества имени Л.А.​ Руслановой, приняло решение наградить дипломом Лауреата следующие коллективы:1. «Народный коллектив» ансамбль народной песни «Матанечка» ДК с. Яблоновый Гай Ивантеевского района (хормейстер - Яньшина Наталья Владимировна);2. «Народный коллектив» фольклорный ансамбль «Рябинушка» Анастасьинского СДК Калининского района (руководитель - Вечёркина Светлана Александровна, хормейстер - Вечёркина Елена Вячеславовна);3. «Народный коллектив» фольклорный ансамбль «Вербица» ДК с.Старая Порубежка Пугачевского района (хормейстер - Аверьянов Виктор Александрович;4. Фольклорный ансамбль «Калинушка» СДК Ртищевского района (руководитель - Вячина Ольга Владимировна);5. «Народный коллектив» ансамбль «Русская песня» ДК ст. Тарханы Саратовского района (хормейстер - Пономарева Наталья Сергеевна);6. Вокальный ансамбль «Россиянка» Сторожевского СДК Татищевского района (руководитель - Каретин Алексей Владимирович).«Специальным дипломом» «За лучшее художественное решение» отмечена творческая работа «Народного коллектива» фольклорной группы «Селяночка» Моршанского СДК Питерского района, которые задали исполнительскому формату конкурса новое направление. Коллектив представил замечательные видеоклипы, снятые на сюжеты исполняемых произведений.Во время проведения конкурса на Youtube-канале Центра народного творчества было организовано зрительское голосование. Лидером по количеству лайков стал вокальный ансамбль «Сударушка» СДК «Моховое» Ершовского района (руководитель ​ – Сапухина Наталья Ивановна). Ему ​ присвоен специальный диплом «Лидер зрительского голосования».