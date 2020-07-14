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Жительница области вошла в число победителей Всероссийского чемпионата по компьютерному многоборью среди пенсионеров

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Выпускница курсов компьютерной грамотности комплексного центра социального обслуживания населения Балаковского района Саратовской области Татьяна Ниронова заняла 1 место на X Всероссийском чемпионате по компьютерному многоборью среди пенсионеров в номинации «Работа на портале и в приложении Пенсионного фонда Российской Федерации» в категории «начинающий». По итогам абсолютного первенства Татьяна Борисовна вошла в топ-9.

Впервые чемпионат проходил в дистанционном формате. Татьяна Ниронова, Александра Горшкова из Перелюба, Александр Терлецкий из Аркадака и Михаил Стройкин из Маркса вышли в финал чемпионата и достойно представили Саратовскую область.

Балаковская пенсионерка продемонстрировала знания и навыки работы с ПК: от навигации по сайту Пенсионного фонда и поисковой системе «Яндекс» до проверки в области интернет-безопасности. Каждый финалист подготовил домашнее задание – презентацию «Семейные истории Великой Победы», посвященную 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.

- Моя презентация была признана лучшей на отборочных соревнованиях, но я решила не останавливаться на достигнутом и дополнить её материалами, собирать которые мне помогала вся семья. Некоторые факты о боевом пути моего дедушки удалось узнать от тёти, а дочь изучала архивные документы, чтобы найти информацию о моём свёкре-французе. Конечно, участие в таком грандиозном событии, признаюсь, было для меня очень волнующим. Какие-то задания давались мне с лёгкостью, а над другими пришлось задуматься. После отборочного этапа я внимательно разбирала свои ошибки и была настроена показать в финале всё, на что способна, – поделилась впечатлениями новоиспеченная чемпионка.

Татьяна Ниронова получит диплом победителя X Всероссийского чемпионата по компьютерному многоборью среди пенсионеров в номинации «Работа на портале и в приложении Пенсионного фонда Российской Федерации» и памятный подарок.