На самоизоляции следж-хоккеисты Саратовской области пересели на велобайки

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Для всех нас карантин в связи угрозой коронавируса оказался проверкой на стрессоустойчивость. Руководство Детской следж-хоккейной команды «Крылья» (Саратов) и игроки клуба прошли на ее на «отлично».В вынужденное межсезонье юные следжеры-участники проекта «Хоккей без барьеров» были лишены возможности регулярно тренировться и играть на льду в следж-хоккей. «Вне зоны доступа» оказались и занятия в спортивном зале. Но ребята не опустили руки. Они активно прокачивали свои спортивные навыки в индивидуальных тренингах. Наставники их всячески поддерживали в ходе онлайн-трансляций.Вместе с тем главный тренер «Крыльев», руководитель проекта «Хоккей без барьеров» Сергей Родионов понимал, что снятие некоторых ограничений на передвижения по улице и другим территориям не гарантировало в скором времени начала групповых тренировок.Сергей Валерьевич принял решение переключить занятия своих подопечных на индивидуальные с применением нового спортивного снаряда, - паралимпийского велосипеда с ручным управлением, способного не только поддержать спортивную форму верха тела, но и укрепить необходимые мышцы и двигательные навыки, необходимые в следж-хоккее.При помощи консультаций со специалистами Паралимпийского комитета России тренер вышел на конструкторов и производителей качественных велосипедов с ручным приводом– «handebike». По согласованию с ними, при поддержке Фонда президентских грантов, к 25 июня новое средство передвижения было изготовлено и доставлено в город Энгельс. В этот день презентация хэндбайка состоялась на городском стадионе. Главными героями события стали участники проекта, чьи персональные потребности и были учтены при конструировании и строительстве данного велосипеда. Начинание Сергея Родионова подержал паралимпийский чемпион по плаванию Денис Тарасов. Наш прославленный земляк — большой друг саратовских следжеров и потому всегда с удовольствием и энтузиазмом участвует во всех важных событих в жизни команды. Мероприятие поддержали и спортивные чиновники администрации Энгельсского МО.Данный проект по адаптивному велоспорту реализуется с использованием гранта Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов. Пионеры движения уверены, что паравелогонки это второй вид адаптивного вида спорта, пришедший в Саратовскую область по инициативе АНО «Крылья», но это только начало.Для продвижения и популяризации спорта для детей и молодежи с особенностями развития у экс-голкипера следж-хоккейной команды «Крылья» и помощника Сергея Родионова Юрия Чамалетдинова возникла идея создания проекта «Крылья для детской мечты».Реализация проекта уже началась. Его активная фаза придется, конечно же, на период после снятия ограничений , продиктованных пандемией. Предполагается, что в паралимпийское движение в саратовском регионе включатся волонтеры–спортсмены, дети и подростки, занимающиеся адаптивными видами спорта. Вместе с паралимпийскими чемпионами-земляками они паралимпийские уроки в девяти учебных заведениях, занимающихся по адаптированнымобразовательным программам. На паралимпийских уроках, будут сформированы спортивные коллективы из добровольцев, которые станут пропагандистами адаптивного спорта в своих школах, а на базе трёх из девяти учебных заведений, будут созданы «школьные хоккейные уголки», оборудованные для занятий адаптивным хоккеем и паравелоспортом. Волонтёры проекта проведут серию мероприятий по популяризации адаптивного спорта с демонстрацией паралимпийских видов спорта следж-хоккей и паравелоспорт в разных муниципальных образованиях Саратовской области.Сергей Родионов уверен, что итогом работы волонтеров в средних школах станет создание спортивных коллективов по следж-хоккею и паравелоспорту из числа участников проведённых мероприятий. Также у руководителя АНО «ЦЛВС «Крылья» есть идея, претворение в жизнь которой возможно при непосредственном участии администрации Энгельсского района.