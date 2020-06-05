Саратовские бадминтонисты и теннисисты получат новую форму и инвентарь

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«Спортивный инвентарь и форму для занимающихся отделений тенниса и бадминтона приобрела школа «Олимпийские ракетки». На эти цели в рамках федерального проекта «Спорт – норма жизни» национального проекта «Демография» было выделено 1,5 миллиона рублей», - рассказал министр молодежной политики и спорта Саратовской области Александр Абросимов.Экипировка членов сборных команд России и Саратовской области, победителей и призеров международных и всероссийских турниров соответствует всем стандартам профильных международных федераций.«Например, специализированные кроссовки для бадминтона отличаются мягкой подошвой и боковой поддержкой голеностопа. Это позволяет избежать травм. Приобрели и летние, и зимние комплекты формы. Кроме того, данные средства пойдут на аренду кортов для подготовки к всероссийским и международным соревнованиям по теннису», - отметил министр молодежной политики и спорта Саратовской области Александр Абросимов.По словам директора СШОР «Олимпийские ракетки» Инны Зубовой, приобретенная форма позволит воспитанникам учреждения достойно представить школу и регион на турнирах различного уровня.Ранее комплекты экипировки, боксёрские мешки и ринг размером 8 на 8 метров прибрела областная спортивная школа олимпийского резерва по боксу.«Всего в этом году благодаря инициативе Президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина о создании национальных проектов спортивные школы олимпийского резерва Саратовской области получили 15 миллионов рублей», - подчеркнул Александр Абросимов.