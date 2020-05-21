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Льготная ипотека для сельчан: в работе 50 заявок от жителей области на сумму 81,1 миллиона рублей, половина уже одобрены

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Льготная ипотека для сельчан: в работе 50 заявок от жителей области на сумму 81,1 млн рублей, половина уже одобрены.

Сумма 25-ти одобренных займов — 42,4 млн рублей. Получить жильё в ипотеку по низкой ставке 2,7% годовых (при отсутствии страхования - 3%) стало возможным благодаря государственной программе РФ «Комплексное развитие сельских территорий».

У жителей области есть возможность приобрести земельный участок, расположенный на сельских территориях, и построить на нем дом; построить или завершить строительство жилого дома по договору подряда на имеющемся в собственности земельном участке, а также купить готовый или строящийся объект недвижимости или объект недвижимости с земельным участком, расположенный на сельских территориях. Ипотеку может взять любой гражданин страны в возрасте от 21 до 65 лет на срок до 25 лет. Сумма должна составлять от 100 тысяч до 3 млн рублей. Первоначальный взнос - от 10%.

Заявки поданы жителями 17 муниципальных районов:

— Саратовский — 14 заявок на 31,7 млн рублей;

— Энгельсский — 9 заявок на 15,9 млн рублей;

— Базарно-Карабулакский — 4 заявки на 4,9 млн рублей;

— Татищевский и Перелюбский — по 3 заявки;

— Балаковский, Воскресенский, Хвалынский — по 2 заявки;

— Александрово-Гайский, Аркадакский, Балашовский, Вольский, Екатериновский, Марксовский, Петровский, Самойловский, Советский — по 1 заявке.

Заключено соглашение Минсельхоза России с ПАО Сбербанк, который начнет работать по программе с 20 мая. Лимит банка на область – 11 кредитов.

Предложено дополнить перечень территорий, на которых действует программа, малыми городами: Аркадак, Аткарск, Ершов, Калининск, Красноармейск, Красный Кут, Новоузенск, Петровск, Хвалынск, и бывшими ЗАТО – городом Шиханы и поселок Михайловский. Плюс ЗАТО Светлый. Соответствующий проект распоряжения Правительства области находится на согласовании.