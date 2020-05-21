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Скидка при онлайн-покупке билетов на пригородные поезда в Саратовской области действует до конца мая

Новости
Скидка при онлайн-покупке билетов на пригородные поезда в Саратовской области действует до конца мая

До конца мая при онлайн-покупке билетов на пригородные поезда, курсирующие в Саратовской области, предоставляется скидка в размере 5%.

Данную акцию проводит АО «Саратовская пригородная пассажирская компания» с целью популяризации безналичного способа оплаты проезда.

В условиях неблагоприятной эпидемиологической обстановки, когда в Саратовской области действует режим самоизоляции, дистанционный способ оформления билетов является наиболее безопасным. Во время поездки контроль проездных документов осуществляется без физического контакта пассажиров и разъездных билетных кассиров, которые работают в масках и перчатках.

Также обращаем внимание пассажиров, что в целях профилактики инфекционных заболеваний вагоны пригородных поездов обрабатываются дезинфицирующими средствами перед отправлением в каждый рейс. При этом составность пригородных поездов, курсирующих в Саратовской области, позволяет пассажирам выдерживать рекомендуемую социальную дистанцию в 1,5 метра. Об этом напоминают специальные стикеры, расположенные в каждом вагоне, а также у билетных касс.

По условиям акции, для получения скидки в размере 5% проездной документ необходимо приобрести через мобильные приложения «Пригород» или «РЖД Пассажирам». При посадке в поезд пассажир должен будет предъявить кассиру электронный билет, а также документ, указанный при его оформлении.

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Скачать и установить мобильные приложения «Пригород» и «РЖД Пассажирам» можно бесплатно в приложениях Google Play или AppStore. Ссылки для скачивания мобильных приложений также размещены на официальном сайте АО «Саратовская ППК»: www.sarppk.ru. С помощью мобильных приложений можно не только оформить проездной документ, но и узнать актуальное расписание движения пригородных поездов со стоимостью проезда, а также сохранить историю поездок в личном кабинете. Приобрести электронный билет можно круглосуточно, причём как непосредственно перед началом поездки, так и за 10 суток до отправления поезда.