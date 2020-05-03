Ирина Ясакова: комплексные отечественные препараты помогут подготовить организм к встрече с коронавирусом

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Мнение парламентария основывается на том, что для разработки безопасной вакцины против коронавируса необходимо достаточно длительное время: в лучшем случае вакцина будет создана не ранее будущего года. Первичную задачу по защите организма могут выполнить недорогие комплексные препараты – всевозможные БАДы, разработкой которых могут заняться российские предприятия.Как считает Ирина Ясакова, наладить производство БАДов можно с гораздо меньшими затратами, чем изготовление и продажу лекарственных препаратов. Чтобы снизить вложения, предлагает депутат, можно задействовать мощности уже существующих компаний и передать производство, например, в аутсорсинг. Также Ирина Ясакова подчеркивает: предприниматель при этом берет на себя функции контроля производства и организации сбыта препаратов. Качество БАДов в России находятся на контроле у Департамента санэпиднадзора при Минздраве РФ и Роспотребнадзора. Депутат отмечает: следует в условиях пандемии задействовать все имеющиеся в стране резервы без промедления.