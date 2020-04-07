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В пригородных поездах усилены противоэпидемиологические меры

Новости
В пригородных поездах усилены противоэпидемиологические меры


Вагоны обрабатывают дезинфицирующими средствами перед отправлением в каждый рейс.

В пригородных поездах, курсирующих на Приволжской железной дороге, усилены меры по санитарной обработке подвижного состава. По данным пресс-службы магистрали, вагоны обрабатывают дезинфицирующими средствами перед отправлением в каждый рейс. Особое внимание уделяется обработке поручней и сидений в салоне, а также ручек и дверей в тамбурах.

Кроме того, внесены изменения в технологию контроля проездных документов. Теперь она возможна без физического контакта пассажиров и разъездных билетных кассиров, которые работают в защитных масках и перчатках. Кроме того, на выходе из каждого вагона сотрудники пригородных компаний обрабатывают свои руки с помощью антисептических средств.

Перед отправкой в рейс производится измерение температуры и визуальный осмотр персонала, работающего с пассажирами.