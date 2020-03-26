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Команда юношей из Балашова вышла в финал чемпионата «КЭС-БАСКЕТ»

Новости


С 10 по 14 марта 2020 года в г. Ульяновске Ульяновской области (соревнования среди девушек) и с 16 по 20 марта 2020 года в д. Большой Суходол Городецкого района Нижегородской области (соревнования среди юношей) прошли финальные соревнования Чемпионата Школьной баскетбольной лиги «КЭС-БАСКЕТ» сезона 2019-2020 г.г. Приволжского федерального округа.

Организатором проекта является АНО «Школьная баскетбольная лига «КЭС-БАСКЕТ» и АНО «Межрегиональная школьная баскетбольная лига». Проект ориентирован на вовлечение как можно большего количества школьников в занятия баскетболом, укрепление здоровья обучающихся, а также выявления лучших команд общеобразовательных организаций.

Целью соревнований является выявление победителей соревнований федеральных округов, которые примут участие в Суперфинале Чемпионата ШБЛ «КЭС-БАСКЕТ» сезона 2019-2020г.г.

В финале Чемпионата Приволжского федерального округа Саратовскую область представляли 2 команды-победительницы Чемпионата области - команда юношей «AIR FORCE» МОУ «Гимназия № 1» г. Балашов и команда девушек «Торнадо» МОУ «СОШ № 9» г. Ртищево.

По итогам соревнований команда девушек заняла 9 место. Команда юношей заняла 2 место и вышла в Суперфинал Чемпионата, который запланирован в мае в г. Кирове. Решение о проведении финальных баталий сезона 2019-2020 гг. исполнительной дирекцией ШБЛ «КЭС-БАСКЕТ» будет принято дополнительно в зависимости от эпидемиологической ситуации в стране.
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