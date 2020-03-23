23 марта 2020 ПОНЕДЕЛЬНИК
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17:00 | 23 марта
Вышел второй выпуск второго цикла проекта «Твои Герои, Саратов!»
16:09 | 23 марта
Завтра в Саратовской области будет проведена техническая проверка системы оповещения населения
15:13 | 23 марта
Волейболистки Молодежного «Протона» приняли участие в «Финале шести»
14:20 | 23 марта
Исторический парк «Россия — Моя история» откроет онлайн-доступ к уникальным материалам мультимедийных экспозиций
13:25 | 23 марта
В Саратовской области дачные поезда назначаются с 1 апреля
13:23 | 23 марта
В Саратовской области проведено внеплановое заседание КЧС
12:30 | 23 марта
Людям с ОВЗ рассказали о приемах управления эмоциональным состоянием
11:43 | 23 марта
Из-за снега в Саратовской области закрыто несколько автодорог
10:50 | 23 марта
Улицы Саратова очищают от снега более двухсот единиц техники
10:43 | 23 марта
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Из-за снега в Саратовской области закрыто несколько автодорог

Новости


Вчера, 22 марта, в 22 ч. 00 м. в ЦУКС Главного управления МЧС России по Саратовской области поступило сообщение о том, что в результате неблагоприятных метеоявлений (выпадение обильных осадков, низовая метель) возникло затруднение в движении автотранспорта в Хвалынском муниципальном районе по ФАД 1Р-228 "Сызрань-Саратов-Волгоград" с 47 по 140 км (в районе н.п. Новояблонка).

По предварительным данным на участке дороги находятся большегрузные автомобили (легкового автомобиля нет, пассажирского автотранспорта нет). Имеется объездной путь через н.п. Алексеевка Хвалынского района (объезд составляет 37 км).

Пострадавших нет.

Введено временное ограничение (прекращение) движения всех видов транспортных средств на участке автодороги с 47 по 140 км ФАД Р 228 «Сызрань-Саратов-Волгоград». Проводятся работы по расчистке дороги. На месте работают 14 единиц техники ФКУ «Большая Волга», спасатели Областной службы спасения, сотрудники полиции. Направлена Аэромобильная группировка ГУ МЧС России по Саратовской области.

Сегодня, 23 марта, в Балашовском муниципальном районе закрыто движение для общественного транспорта во всех направлениях (Балашов – Ивантеевка, Балашов – Ртищево, Балашов – Романовка). Движение легкового транспорта не ограничено.
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