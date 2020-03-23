Из-за снега в Саратовской области закрыто несколько автодорог
Вчера, 22 марта, в 22 ч. 00 м. в ЦУКС Главного управления МЧС России по Саратовской области поступило сообщение о том, что в результате неблагоприятных метеоявлений (выпадение обильных осадков, низовая метель) возникло затруднение в движении автотранспорта в Хвалынском муниципальном районе по ФАД 1Р-228 "Сызрань-Саратов-Волгоград" с 47 по 140 км (в районе н.п. Новояблонка).
По предварительным данным на участке дороги находятся большегрузные автомобили (легкового автомобиля нет, пассажирского автотранспорта нет). Имеется объездной путь через н.п. Алексеевка Хвалынского района (объезд составляет 37 км).
Пострадавших нет.
Введено временное ограничение (прекращение) движения всех видов транспортных средств на участке автодороги с 47 по 140 км ФАД Р 228 «Сызрань-Саратов-Волгоград». Проводятся работы по расчистке дороги. На месте работают 14 единиц техники ФКУ «Большая Волга», спасатели Областной службы спасения, сотрудники полиции. Направлена Аэромобильная группировка ГУ МЧС России по Саратовской области.
Сегодня, 23 марта, в Балашовском муниципальном районе закрыто движение для общественного транспорта во всех направлениях (Балашов – Ивантеевка, Балашов – Ртищево, Балашов – Романовка). Движение легкового транспорта не ограничено.