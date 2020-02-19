Для преподавателей фортепиано прошли курсы повышения квалификации

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Обучение проводилось в два этапа. С 3 по 9 февраля проходил заочный этап, слушатели самостоятельно изучали нормативно-правовые документы, методическую и справочную литературу.С 10 февраля начались очные лекционные, семинарские и практические занятия.Интересно и с пользой прошли мастер-классы преподавателя Саратовской государственной консерватории им. Л. В. Собинова Владимира Левицкого, открытые уроки преподавателей Центральной детской музыкальной школы и Детской школы искусств № 11 г. Саратова; проблемные семинары по психологии, практикумы по использованию музыкальных программ и интернет-ресурсов, по формированию портфолио.Настоящим событием этой недели стали мастер-классы Сергея Султанова, преподавателя и концертмейстера Детской школы искусств имени М.А.Балакирева и Колледжа музыкально-театрального искусства имени Г.П.Вишневской (г.Москва). Все участники мероприятий – а было их в общей сложности не менее 70 человек - единодушно отметили высокую культуру и музыкальную эрудицию ведущего. Дети же просто влюбились в Сергея!Слушателями курсов стали 51 преподаватель образовательных организаций дополнительного образования детей из Аткарска, Балашова, Ивантеевки, Новоузенска, Ровного, Ртищево, ЗАТО Светлый, Энгельсского муниципального района и города Саратова.