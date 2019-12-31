Футболисты из Саратова стали участниками новогодней ёлки в Кремлевском Дворце

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На президентскую елку из разных российских регионов были приглашены победители конкурсов и олимпиад, а также школьники, ведущие активную деятельность.В этом году для ребят подготовили музыкальную феерию, где главными действующим лицами стали герои русских народных сказок, любимых отечественных мультфильмов, ну и, конечно же, дед мороз со снегурочкой.Саратовскую область представили 4 спортсмена команды «Сокол-2010»: Алешин Алексей, Рожков Кирилл, Савенков Андрей, Губанов Герман. Каждый из них приехал на Кремлевскую елку впервые в жизни.В составе своей команды эти ребята стали: победителями отборочного этапа международного фестиваля «Большие звезды светят малым» имени нападающего саратовского «Сокола» Александра Перченка (г. Энгельс); выиграли всероссийский турнир по футболу «Планета чемпионов» (г. Адлер), а Андрей Савенков был признан лучшим защитником этого турнира; заняли 1 место в региональном этапе Международного фестиваля детских футбольных команд «Локобол-2019-РЖД», а также являются победителями Открытых турниров СШОР «Сокол» и «СШОР-14» и участниками Первенства Саратовской области по футболу среди команд 2009 и 2010 г.р.Тренеры команды - Михаил Дмитриев и Андрей Суровцев (сопровождающий).Сообщает пресс-служба регионального министерства молодежной политики и спорта.