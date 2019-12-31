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Футболисты из Саратова стали участниками новогодней ёлки в Кремлевском Дворце

Новости
Футболисты из Саратова стали участниками новогодней ёлки в Кремлевском Дворце

28 декабря воспитанники спортивной школы олимпийского резерва по футболу «Сокол» вернулись домой с главной новогодней елки страны, которая состоялась в московском Кремле 26 декабря.

На президентскую елку из разных российских регионов были приглашены победители конкурсов и олимпиад, а также школьники, ведущие активную деятельность.

В этом году для ребят подготовили музыкальную феерию, где главными действующим лицами стали герои русских народных сказок, любимых отечественных мультфильмов, ну и, конечно же, дед мороз со снегурочкой.

Саратовскую область представили 4 спортсмена команды «Сокол-2010»: Алешин Алексей, Рожков Кирилл, Савенков Андрей, Губанов Герман. Каждый из них приехал на Кремлевскую елку впервые в жизни.

В составе своей команды эти ребята стали: победителями отборочного этапа международного фестиваля «Большие звезды светят малым» имени нападающего саратовского «Сокола» Александра Перченка (г. Энгельс); выиграли всероссийский турнир по футболу «Планета чемпионов» (г. Адлер), а Андрей Савенков был признан лучшим защитником этого турнира; заняли 1 место в региональном этапе Международного фестиваля детских футбольных команд «Локобол-2019-РЖД», а также являются победителями Открытых турниров СШОР «Сокол» и «СШОР-14» и участниками Первенства Саратовской области по футболу среди команд 2009 и 2010 г.р.

Тренеры команды - Михаил Дмитриев и Андрей Суровцев (сопровождающий).

Сообщает пресс-служба регионального министерства молодежной политики и спорта.