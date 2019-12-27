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Ветряная оспа: лететь нельзя остаться

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Ветряная оспа: лететь нельзя остаться

Впереди новогодние каникулы, и многие родители уже готовятся к поездкам — оплачивают путевки, оформляют отпуск, собирают чемоданы, предвкушая прекрасный новогодний отдых. Те же, кто не планирует поездку, просматривают расписание ёлок, утренников, спектаклей и рождественских ярмарок.

Есть контакт! Массовые мероприятия

Обратная сторона активной новогодней программы — кратное увеличение числа контактов ребенка (и родителей) с другими людьми. С ростом числа контактов возрастает и риск заражения ветряной оспой: массовые мероприятия, собирающие большое количество детей создают идеальные условия для распространения инфекции. Возбудитель ветряной оспы — вирус герпеса 3 типа, Varicella zoster, который погибает в окружающей среде через несколько минут. Зато он умеет летать на большие расстояния — до 20 метров. Собственно, поэтому заболевание и называется “ветряной” оспой. При контакте с возбудителем риск заражения для восприимчивых к вирусу составляет 90% (Centers for Diseases Control and Prevention (СDC). Chikenpox (Varicella)/ Clinical Overview. https://www.cdc.gov/chickenpox/hcp/index.html#transmission.)

«Начиная с декабря, действительно, будет очень много утренников и массовых мероприятий. Дети активно контактируют друг с другом, поэтому сейчас — основной пик заболеваемости ветрянкой среди детей», — отметила Марина Витальевна Иванова, к.м.н., врач-невролог.

Наблюдения практикующих врачей подтверждает статистика: для ветряной оспы характерна зимне-весенняя сезонность, например, в Москве на январь-май приходится более 60% всех регистрируемых случаев. Максимальные показатели заболеваемости отмечаются в декабре и январе, а минимальные — в августе (Журнал «Эпидемиология и вакционопрофилактика №6, 2010. Современные особенности эпидемического процесса ветряной оспой. Стр. 19, 21. https://cyberleninka.ru/article/n/sovremennye-osobennosti-epidemicheskogo-protsessa-vetryanoy-ospy/viewer.)

Небо, самолет, ветрянка

Планируя поездку с ребёнком, не болевшим ветряной оспой или не защищенным прививкой, стоит принять во внимание риск заражения ветряной оспой. Улететь с заболевшим ребенком однозначно не получится, но гораздо хуже, если ветрянка настигнет вас в отпуске. По данным исследования журнала «Sience Direct», анализ данных обращений граждан Финляндии в течение двух лет в связи с инфекционной патологией показал, что 47% путешественников перенесли обратный вылет по причине заболеваний ветряной оспой.

Марина Витальевна Иванова, к.м.н., врач-невролог: «Родителям нужно знать, что инкубационный период ветряной оспы у детей составляет от 10 до 21 дня после первого контакта с больным. Хорошо, если вы знаете об этом контакте, но, учитывая высокую контагиозность ветряной оспы, не всегда можно понять, когда и где произошёл контакт. Заразиться ветряной оспой можно, зайдя в лифт после больного человека и не знать об этом».

Согласно Воздушному кодексу РФ, перевозчик вправе отказать в одностороннем порядке и расторгнуть договор воздушной перевозки пассажира, если его состояние здоровья требует особых условий воздушной перевозки либо угрожает безопасности самого пассажира или других лиц, что подтверждается медицинскими документами, или создает беспорядок и неустранимые неудобства другим пассажирам. Таким образом, больной ветряной оспой может быть допущен на борт самолета только через 10 дней после начала высыпаний (учитывая клиническую картину болезни) (Детские болезни: Учебник/ под редакцией А.А. Баранова. М.: -ГЕОТАР МЕД, 2002. -880с.: ил. –(Серия «XXI век»). И это на один день дольше, чем длятся новогодние каникулы в 2020 году. Как правило, страховым случаем это не является, однако подвергать риску здоровье и жизнь заболевшего и других пассажиров недопустимо.

«Риск заболеть повышается при смене климата и образа жизни как у ребенка, так и у взрослого. Даже если болезнь будет проходить в лёгкой форме, ребёнку всё равно придется сидеть в отеле и отпуск будет уже испорчен для всей семьи. Но самое главное: родители должны понимать и осознавать — даже если у вас хорошая медицинская страховка, оказавшись с больным ребёнком в другой стране, не зная особенностей системы здравоохранения этой страны и имея языковой барьер, можно столкнуться с рядом сложностей и стрессом как для ребёнка, так и для взрослого», — Марина Витальевна Иванова, к.м.н., врач-невролог.