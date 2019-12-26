Лютеране и католики области отпраздновали Рождественский сочельник торжественным богослужением

просмотров: 72

"Мероприятия состоялось в Евангелическо-лютеранской церкви Святой Троицы города Маркса, в Саратове аналогичное мероприятие прошло в Евангелическо-лютеранском соборе Святой Марии. Торжественное богослужение в 20:00 также прошло и в католическом Соборе Петра и Павла. Помимо этого, Рождественское богослужение прошло и в приходе Святого Иоанна Евангелическо-лютеранской церкви Ингрии. В мероприятия приняли участие представители министерства внутренней политики и общественных отношений области.Богослужение в марксовской церкви организовано Евангелическо-лютеранской общиной Маркса и Марксовского района области. Особого внимания достоин тот факт, что это была первая рождественская служба после обновления храма Святой Троицы. Церковь после реставрации освятили 13 октября текущего года. В мероприятии принял участие глава Марксовского муниципального района Дмитрий Романов. В конце службы всем детям вручили сладкие подарки.В саратовском Соборе Святой Марии торжественное богослужение провёл президент Генерального Синода Евангелическо-лютеранской Церкви России, пропст Саратовского пропства Андрей Джамгаров. Мероприятие в Соборе Петра и Павла организовано Римско-католической епархией Святого Климента в Саратове. В ходе богослужения перед прихожанами выступали церковный хор и дети прихожан с рождественской сценкой.В ходе службы в католическом Соборе Святых Апостолов Петра и Павла прихожане читали молитвы, а также приняли причастие. Самому старшему и самому младшему прихожанину были вручены подарки. После окончания праздничной службы гостям показали представление по библейским мотивам, - сообщает пресс-служба министерства внутренней политики и общественных отношений Саратовской области.