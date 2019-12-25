Начальник Приволжской железной дороги Сергей Альмеев рассказал журналистам о планах компании на ближайшие годы

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В ходе нее рассказ журналистам о результатах работы компании, полученных в 2019 году, плавно перетек в ознакомление присутствующих с перспективами ПривЖД на ближайшие три года. Долгосрочность планов продиктована глобальностью проектов, на реализацию которых железная дорога взяла курс.В начале пресс-конференции для саратовских журналистов и их коллег из Волгограда и Астрахани Сергей Анварович организовал экскурсию по отделам управления.Представителей СМИ впечатлила работа Центра управления эксплуатационной работой, в котором на гигантском мониторе с масштабированным изображением зоны присутствия ПривЖД денно и нощно отслеживается и контролируется следование подвижного состава компании. В Центре управления грузовыми перевозками тоже все продумано до мелочей. Диспетчеры общаются по видеосвязи, все грузы отправляются строго по расписанию и продиктованной планом очередности.В ходе экскурсии Сергей Альмеев подчеркнул, что железной дороге удается реализовывать амбициозные проекты во многом благодаря именно человеческому фактору. Для отбора сотрудников в ОАО разработана целая система. То, что она эффективна, красноречиво демонстрируют весьма представительная Стена Почета и расположенные напротив многочисленные портреты специалистов Молодежного управления Приволжской железной дороги, которые под стать старшим коллегам добились в своей работе достойных результатов.Что касается основных инвестиционных программ, выполненных в уходящем году, то они в первую очередь были нацелены на совершенствование пропускных магистральных способностей, реконструкцию железнодорожных вокзалов.С 2016 по 2019 год на реализацию инвестиционных проектов ОАО „РЖД“ на территории Саратовской, Астраханской и Волгоградской областей компания выделила более 88 миллиардов рублей. В течение предстоящих пяти лет 5 лет объём инвестиций вырастет до 184 миллиардов рублей», — сообщил начальник ПривЖД.В числе важных событий, произошедших в Саратовском регионе в 2019 году при непосредственном участии Приволжской железной дороги, Сергей Альмеев назвал введение в эксплуатацию международного аэропорта «Гагарин», вблизи которого ПривЖД построила две модульные платформы и организовала регулярное железнодорожное сообщение до нового аэровокзала при помощи ускоренных электричек.Еще одним серьезным проектом на саратовской земле, почином которого для ОАО ознаменовался 2019-ый, Сергей Альмеев назвал реконструкцию железнодорожного вокзала в областном центре. На сегодняшний день работы ведутся на первой платформе. В третьем квартале наступающего года основной фронт работ начнется в самом здании вокзала, в 2021 году проект реконструкцию планируется завершить полностью. Общая сумма выделенных на проект средств составляет 2,3 миллиарда рублей.До 2024 года будет вестись реконструкция железнодорожного моста через Волгу. Пока строится новая соединяющая берега реки конструкция, движение продолжится по старому мосту. Через пять лет, по окончании строительных работ и ввода в эксплуатайцию нового моста, старый ожидает демонтаж.– Большое внимание мы уделяем обновлению подвижного состава, - рассказал Сергей Альмеев. – В 2017-2018 годах ПривЖД получила 142 вагона на 5,4 миллиарда рублей. В 2020 году ожидаем поставку еще 64-х купейных и плацкартных вагонов нового типа. В 2021-м году по ряду направлений будут курсировать плацкартные вагоны с модульными пространствами, в 2024-м ожидается появление в зоне Приволжской железной дороги двухэтажных пассажирских вагонов.Почти 49 с половиной миллиардов рублей направлено компании на реконструкцию участка Ртищево - Кочетовка. Основные работы пройдут здесь с 2021 по 2024 годы запланированы основные работы. Обновление участка направлено на сокращение времени следования поездов. К примеру, из Саратова в Москву можно будет доехать на два часа раньше.На регулярную основу в апреле-мае 2020 года будет поставлено движение электропоездов Саратов-Волгоград.Начальник Приволжской железной дороги говорит, что поступательно ОАО идет по пути цифровизации деятельности. В связи с этим корреспондент ИА «Известия. Саратов и регионы» поинтересовался, какой Сергей Анварович видит железную дорогу через пятьдесят лет.– Если вы хотите услышать от меня что-то в духе «магнитной гравитации», я подобного не скажу, - улыбается руководитель ПривЖД. – Все гораздо проще. Уверен, компания продолжит стремиться делать все возможное, чтобы нашим клиентам, выбравшим для передвижения железнодорожный транспорт, с каждым годом становилось уютнее и комфортнее.Автор Елена Маркелова