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Тур выходного дня по маршруту Саратов – Волгоград состоится 21 декабря

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Пригородные пассажирские компании АО «Саратовская ППК» и АО «Волгоградтранспригород» организуют предновогоднюю экскурсионную поездку в Волгоград 21 декабря.

Всем желающим предлагают отправиться в путешествие на комфортабельном электропоезде с системой кондиционирования и ионизации воздуха.

Время в пути составит 4 часа 40 минут в одну сторону. На прогулку по Волгограду и знакомство с главными достопримечательностями города-героя будет отведено более шести часов.

Со станции Саратов-1 пригородный поезд № 6182 отправится 21 декабря в 7:00 и прибудет в Волгоград в 11:40. В пути следования предусмотрены одноминутные остановки для посадки-высадки пассажиров на станциях Овражная (в 8:39), Петров Вал (в 9:15), Занзеватка (в 9:54).

В обратный путь из Волгограда туристы отправятся на пригородном поезде № 6185 в 18:05 и вернутся на саратовский вокзал в 22:45. В пути следования также предусмотрены одноминутные остановки для посадки-высадки пассажиров на станциях Зазневатка (в 19:49), Петров Вал (в 20:31), Овражная (в 21:07).
Стоимость проезда в одну сторону составляет 825 рублей, при оформлении билетов туда-обратно – 1650 рублей. Возможность бесплатного проезда предусмотрена для детей до 5 лет и федеральных льготников.
Организаторы тура предлагают пройтись по Аллее Героев, осмотреть экспозицию под открытым небом на территории Музея Панорамы «Сталинградская битва» (вход в музей оплачивается отдельно) и мемориальный комплекс «Героям Сталинградской битвы» на Мамаевом кургане. Кроме того, в стоимость тура входит завтрак и ужин в пути следования, обед в Волгограде.

Стоимость пакетного тура для взрослых – 2950 руб., для детей – 2100 руб. В эту сумму также входят передвижение на автобусе по Волгограду и услуги гида.

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В связи с тем, что количество мест в поезде ограничено, организация туристических групп и индивидуальных поездок осуществляется по предварительной записи. Более подробную информацию можно узнать на сайте АО «Саратовская ППК»: www.sarppk.ru или по телефону: +79271380044.

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