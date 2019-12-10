В Музее Боевой и Трудовой Славы открылась выставка "Солдаты войн не выбирают".

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Выставка приурочена к 25-летию со дня начала контртеррористической операции на Северном Кавказе и посвящена саратовцам, принимавшим участие в боевых действиях на территории Чеченской Республики. Подразделения Министерства обороны и Министерства внутренних дел России вошли на территорию Чечни 11 декабря 1994 г. на основании Указа Президента Российской Федерации «О мерах по пресечению деятельности незаконных вооружённых формирований на территории Чеченской Республики».В Чеченской Республике подразделения спецназа внутренних войск МВД России участвовали в разоружении и ликвидации незаконных вооруженных формирований, организованных преступных групп, пресекали массовые беспорядки, участвовали в пресечении актов терроризма, в обезвреживании лиц, захвативших заложников и государственные объекты, выполняли и другие задачи в соответствии с законодательством Российской Федерации.Материалы выставки рассказывают о бойцах 20-го отряда специального назначения Приволжского военного округа внутренних войск МВД РФ, которые поддерживали конституционный порядок на территории Дагестана и Чеченской Республики. Более 300 военнослужащих отряда были награждены правительственными наградами. Среди них капитан Александр Юрьевич Янклович, командир 2-й группы специального назначения 20-го отряда спецназа, который в 1999 г. за мужество и героизм был удостоен звания Героя Российской Федерации. На выставке представлен краповый берет Александра Юрьевича. В витрине фотографии гвардии старшего сержанта, командира отделения 20-го отряда спецназа Николая Викторовича Исаева погибшего, прикрывая собой командира отряда от пули снайпера. Звание Героя Российской Федерации ему было присвоено в 2003 г. посмертно.В витрине фотографии и документы командира звена вертолётов Ми-8 А.А. Казакова. Александр Антонович отмечен благодарностью президента В.В. Путина. С 1995 г. по 2004 г. Александр Антонович совершил 18 командировок в Чеченскую Республику. В качестве командира вертолета Ми-8 принимал участие в боевых действиях под Самашками, Бамутом, Первомайским, Ботлихом, в Веденском и Аргунском ущельях.На выставке можно увидеть образцы вооружения и экипировки военнослужащих Российской армии: гранаты, 5,45 мм патроны к автомату АК-74, а также ранец десантника, маску снайпера.