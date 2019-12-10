В Музее Боевой и Трудовой Славы открылась выставка "Солдаты войн не выбирают"
В Музее Боевой и Трудовой Славы открылась выставка "Солдаты войн не выбирают".
Выставка приурочена к 25-летию со дня начала контртеррористической операции на Северном Кавказе и посвящена саратовцам, принимавшим участие в боевых действиях на территории Чеченской Республики. Подразделения Министерства обороны и Министерства внутренних дел России вошли на территорию Чечни 11 декабря 1994 г. на основании Указа Президента Российской Федерации «О мерах по пресечению деятельности незаконных вооружённых формирований на территории Чеченской Республики».
В Чеченской Республике подразделения спецназа внутренних войск МВД России участвовали в разоружении и ликвидации незаконных вооруженных формирований, организованных преступных групп, пресекали массовые беспорядки, участвовали в пресечении актов терроризма, в обезвреживании лиц, захвативших заложников и государственные объекты, выполняли и другие задачи в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Материалы выставки рассказывают о бойцах 20-го отряда специального назначения Приволжского военного округа внутренних войск МВД РФ, которые поддерживали конституционный порядок на территории Дагестана и Чеченской Республики. Более 300 военнослужащих отряда были награждены правительственными наградами. Среди них капитан Александр Юрьевич Янклович, командир 2-й группы специального назначения 20-го отряда спецназа, который в 1999 г. за мужество и героизм был удостоен звания Героя Российской Федерации. На выставке представлен краповый берет Александра Юрьевича. В витрине фотографии гвардии старшего сержанта, командира отделения 20-го отряда спецназа Николая Викторовича Исаева погибшего, прикрывая собой командира отряда от пули снайпера. Звание Героя Российской Федерации ему было присвоено в 2003 г. посмертно.
В витрине фотографии и документы командира звена вертолётов Ми-8 А.А. Казакова. Александр Антонович отмечен благодарностью президента В.В. Путина. С 1995 г. по 2004 г. Александр Антонович совершил 18 командировок в Чеченскую Республику. В качестве командира вертолета Ми-8 принимал участие в боевых действиях под Самашками, Бамутом, Первомайским, Ботлихом, в Веденском и Аргунском ущельях.
На выставке можно увидеть образцы вооружения и экипировки военнослужащих Российской армии: гранаты, 5,45 мм патроны к автомату АК-74, а также ранец десантника, маску снайпера.