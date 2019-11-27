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В 2020 году в Саратовской области продолжится строительство крупных спортивных объектов

Новости


Благодаря федеральному проекту «Спорт – норма жизни» национального проекта «Демография» в Саратовской области идет серьезное увеличение федерального и регионального финансирования на развитие отрасли физической культуры и спорта.

Так, согласно бюджету, который приняли на последнем заседании Саратовской областной Думы, в 2020 году предусмотрено выделение более 2 млрд рублей, в том числе на развитие материально-технической базы спорта - 940 млн рублей.

Знаковым событием грядущего года станет завершение строительства Дворца водных видов спорта. При поддержке Председателя Госдумы Вячеслава Володина спортобъект был включен в федеральную программу и его строительство возобновилось. На работы по данному объекту предусмотрено 721 млн рублей. Кроме того, будет выделено 100 млн рублей на строительство физкультурно-спортивного комплекса в Саратове, 11,2 млн рублей - на строительство универсальной спортивной площадки в Энгельсе. В 2020 году будут проведены работы по капитальному ремонту футбольного поля стадиона «Локомотив» в Саратове. В следующем году в 8 муниципальных районах будут установлены площадки для выполнения нормативов ГТО, на эти цели запланировано 25,4 млн рублей. В 2021 и 2022 годах эти работы продолжатся: ежегодно будет вводиться по пять площадок с общим финансированием 32 млн рублей.

В рамках трехлетнего бюджета будет продолжено выделение средств на строительство крупных спортсооружений. В 2021-2022 годах планируется возведение современных спортивных объектов в р.п. Дергачи и Марксе с общим финансированием 300 млн рублей.

С привлечением средств из федерального бюджета решено ежегодно направлять на развитие спортивных школ олимпийского резерва по базовым видам спорта по 10,7 млн рублей. Кроме того, в 2020 году на закупку оборудования и инвентаря спортивным школам будет выделено 3,8 млн рублей. В 2022 году на эти цели будет направлено 11,7 млн рублей. Так же в 2021 году планируется закупка оборудования для хоккея на 25 млн рублей.

Особое внимание уделяется росту заработной платы работникам отрасли. Ежегодно на эти цели будет направляться более 35 млн рублей.