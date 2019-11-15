Государственные служащие сыграли в бадминтон в рамках областной Спартакиады
В ноябре в регионе стартовала XVII Спартакиада государственных служащих в Саратовской области, которая ежегодно проводится министерством молодежной политики и спорта области.
Цели мероприятия: привлечение государственных служащих к регулярным занятиям физической культурой и спортом, определение сильнейших команд среди государственных органов на территории Саратовской области.
13 ноября на базе спортивного комплекса «Заря» Саратова прошли соревнования по бадминтону в рамках XVII Спартакиады государственных служащих.
Соревнования проводились среди силовых и гражданских ведомств области. Всего в них приняло участие 16 команд: 12 гражданских ведомств и 4 силовых.
Турнирная таблица выглядит следующим образом:
Гражданские ведомства:
1 место – Саратовстат;
2 место – управление Роспотребнадзора по Саратовской области;
3 место – ГУ Отделение Пенсионного Фонда России по Саратовской области.
Силовые ведомства:
1 место – Приволжское ЛУ МВД России на транспорте;
2 место – ГУ МВД России по Саратовской области;
3 место – Пограничное управление ФСБ России по Саратовской и Самарским областям.
14-15 ноября проходят в рамках Спартакиады соревнуются шахматисты (Шахматный дворец, Соборная площадь, 2).