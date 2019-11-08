Создан Деловой клуб Саратовской области РФ и Западно-Казахстанской области Республики Казахстан
Создан Деловой клуб Саратовской области РФ и Западно-Казахстанской области Республики Казахстан.
Соответствующее соглашение подписано между двумя регионами на XVI форуме межрегионального сотрудничества России и Казахстана, который проходит в г. Омске.
Президент ТПП Саратовской области Алексей Антонов и руководитель управления предпринимательства ЗКО Ернар Бекетов подписали Соглашение о сотрудничестве между ТПП Саратовской области РФ и управлением предпринимательства и индустриально-инновационного развития Западно-Казахстанской области Республики Казахстан.
Достигнутые договоренности открывают дорогу к функционированию общественной инициативы - «Деловой клуб Саратовской области и ЗКО». Целью работы клуба станет реализация совместных инициатив, направленных на развитие российско-казахстанского предпринимательства и гуманитарного партнёрства в Поволжье и Западном Казахстане.
Председателем Делового клуба избран почетный гражданин г. Аксай, глава Саратовского муниципального района Иван Бабошкин.