В Саратовской консерватории состоится торжественное открытие III Всероссийского конкурса скрипачей имени Н.А.Гольденберга

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Учредители конкурса – Министерство культуры Российской Федерации и министерство культуры Саратовской области. Организаторы - Саратовский областной учебно-методический центр и Саратовская государственная консерватория им.Л.В.Собинова.Имя замечательного музыканта, педагога и основателя саратовской скрипичной школы Наума Абрамовича Гольденберга широко известно в нашей стране и за её пределами. Он воспитал целую плеяду высокопрофессиональных, самобытных музыкантов, сохранил и передал им уникальные исполнительские традиции школы Д.Ф.Ойстраха. Среди них: народный артист РФ, профессор Г.М.Кузьмин; заведующий кафедрой оркестровых струнных инструментов, профессор, заслуженный работник культуры РФ А.Н.Гольденберг; профессор А.Б.Григорьев; заслуженная артистка РФ, доцент А.Г.Маркина; заслуженный артист РФ А.А.Еськов, заслуженная артистка РФ Л.Б.Яковлева и др.Традиция проведения конкурсов имени Н.А. Гольденберга берет свое начало 25 лет назад, в 1994 году, когда по инициативе учеников Наума Абрамовича состоялись первые шесть межрегиональных конкурсов скрипачей.В 2013 году конкурс получает всероссийский статус и привлекает большое количество молодых скрипачей из многих регионов России.В 2019 году заявки на участие в III Всероссийском конкуре скрипачей имени Н.А. Гольденберга прислали 74 музыканта из Альметьевска, Астрахани, Балаково, Барнаула, Брянска, Волгограда, Казани, Краснодара, Маркса, Москвы, Набережных Челнов, Новокуйбышевска, Оренбурга, Ростова-на-Дону, Рязани, Санкт-Петербурга, Саратова, Севастополя, Сургута, Тамбова, Энгельса.Первый (отборочный) тур конкурса прошел в заочной форме по видеозаписям в сентябре 2019 г. В нем приняли участие учащиеся детских музыкальных школ, детских школ искусств, специализированных музыкальных школ и лицеев в возрасте от 7 лет и старше; студенты профессиональных образовательных учреждений; студенты, аспиранты, ассистенты-стажеры учреждений высшего образования, а также молодые специалисты в возрасте до 25 лет.Для работы в качестве председателя жюри приглашен народный артист РФ, профессор Московской государственной консерватории имени П.И. Чайковского, концертмейстер государственного академического симфонического Гиршенко Сергей Георгиевич. В состав жюри вошли известные музыканты и педагоги: заслуженный артист РФ, профессор Колледжа искусств (г.Ойскирхен, Германия) Виктор Иванович Витман; заслуженный работник культуры РФ, заведующая кафедрой оркестровых струнных инструментов, профессор Саратовской государственной консерватории имени Л.В. Собинова Анна Наумовна Гольденберг; народный артист РФ, профессор Саратовской государственной консерватории имени Л.В. Собинова, концертмейстер Академического симфонического оркестра Саратовской областной филармонии имени А.Г. Шнитке Геннадий Михайлович Кузьмин; заведующая кафедрой камерного ансамбля и концертмейстерской подготовки Саратовской государственной консерватории имени Л.В. Собинова, доцент, кандидат искусствоведения, лауреат международных конкурсов Ольга Николаевна Надольская; концертмейстер Севастопольского государственного симфонического оркестра, лауреат международных конкурсов Светлана Борисовна Рубина.По итогам отборочного тура к участию в публичных прослушиваниях второго и заключительных туров допущены 50 конкурсантов. Их выступления пройдут с 7 по 10 ноября в залах Саратовской государственной консерватории имени Л.В.Собинова.