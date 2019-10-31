4 ноября в Саратовской области пройдут флеш-мобы и концертные программы
4 ноября 2019 года во всех районах области пройдут праздничные культурные, спортивные и массовые мероприятия, посвященные Дню народного единства.
В Балаково состоится концертная программа «Мы – единое целое» с выступлениями вокальных и танцевальных групп города.
В Балашове пройдет фестиваль национальных культур «В единстве народов – сила страны». В рамках мероприятия состоится презентация национальных диаспор, проживающих на территории района, выставка – продажа декоративно – прикладного творчества и сувенирной продукции, красочная концертная программа.
В Вольске концертная программа «В единстве народов – сила России!» откроется флеш-мобом «Мы единое целое!». Во время праздника для жителей города будут работать различные спортивные и интерактивные площадки.
В Марксе во время торжественного мероприятия выступления творческих коллективов пройдет показ видеосюжетов с участием национальных диаспор района и флеш-моб в форме игры со зрителями.
В Энгельсском районе концертные программы пройдут на площади им. В.И. Ленина и в военно-историческом парке вооружений и военной техники «Патриот». На площади им. В.И. Ленина состоятся «Спортивные забавы»: бои на подушках, мастер-класс по киданию баскетбольного мяча, открытая площадка Workout, перетягивания каната, показательные выступления гиревиков, молодежный флеш-моб «Единство, сила, дружба!».