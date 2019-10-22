"Театралика" стала лучшей на "Театральном перекрестке-2019"

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Спектакли отбирали на конкурс со всей страны. Свои постановки представили 14 коллективов из Барнаула, Тюмени, Москвы, Новосибирска, Набережных Челнов, Улан-Удэ, Екатеринбурга, Кургана, Красноярска, Саратова.В 2015 году «Театралика» уже принимала участие в этом фестивале со спектаклем «Гадкий утёнок» (Г.Х. Андерсен) и тогда одержала победу.Спустя четыре года диплом лауреата первой степени вновь взяла труппа юных артистов из Саратова. На этот раз на конкурс представили спектакль «Мышонок и подснежник» по мотивам произведений Д. Емельянова. «Театралика» получила три диплома: Лауреата первой степени, специальный приз жюри режиссёру Лозановски Анжелике Валерьевне за создание коллектива с уникальным лицом, также диплом за исполнение роли Мышонка вручили Даниилу Розенфельду - артисту «Театралики». Кроме того, коллектив получил специальный приз от музыкально-технической службы Уральской Специальной музыкальной школы/колледжа, которая организовала онлайн-трансляцию фестиваля на сайте uralfest.tv. Звукотехники сказали перед награждением со сцены, что «наблюдали за всеми спектаклями через объектив видеокамеры и были поражены постановкой «Мышонок и подснежник»».