На «Золотой осени – 2019» подписаны соглашения о поддержке проектов создания в области фабрики мороженого и тракторного ремонтного завода

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Соглашением «МТС Ершовская» и Петербургского тракторного завода закреплены договоренности о создании на территории Саратовской области Агротехцентра в Ершовском районе. В регионе в самое ближайшее время появится современное сервисное предприятие по техническому обслуживанию и ремонту тракторов петербургского завода, а также капитальному ремонту узлов, агрегатов, восстановлению изношенных деталей и модернизации техники. Фактически возрожден бывший на этом месте в советское время ремонтный завод «Кировец».Сегодня в области насчитывает более двух с половиной тысяч «Кировцев». После открытия центра все вопросы с постгарантийным обслуживанием тракторов этой марки на территории региона будут сняты. Ремонт с использованием «родных» запасных частей, выпускаемых Петербургским тракторным заводом, в послегарантийный период эксплуатации станет доступен всем желающим, в кратчайшие сроки и в полном объеме. В ершовском центре создается и полноценная учебная база для подготовки трактористов высочайшей квалификации. Классы и другие площадки для обучения полностью оборудуют всеми необходимыми учебными пособиями - начиная от макетов узлов и агрегатов, компьютерной и мультимедийной техники до реальных двигателей и коробок передач, тренажеров и, конечно же, самих тракторов. Оборудование Подготовлен по всем правилам трактородром с поворотами, подъемами, сигнальными световыми устройствами.Еще одно соглашение подписано саратовской «Белой долиной» и Сбербанком России о поддержки реализации инвестиционного проекта по производству в Энгельсе настоящего российского мороженого. Планируется строительство производственного комплекса площадью 15 тыс. кв м. Уже готова проектная документация, включая экспертизы, проработаны вопросы с поставщиками основного оборудования, проведена планировка строительной площадки. Более того, начаты работы по ее подготовке к возведению производственных корпусов и подводке инженерных коммуникаций. Сроки реализации проекта 2019 – 2021 гг. Общий объем инвестиций составляет 1 млрд 700 млн рублей, из которых почти 1,5 млрд предоставит на льготных условиях сбербанк. Проектная мощность нового производственного подразделения превышает тысячу тонн мороженого в месяц. Рынки сбыта определены.