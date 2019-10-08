Саратовская команда завоевала "бронзу" Кубка России по морскому многоборью
С 25 по 29 сентября 2019 года в Новороссийске состоялся розыгрыш Кубка России по морскому многоборью, прошедшего на базе морской школы ДОСААФ.
Соревнование было посвящено 70-летию этого вида спорта в России.
Состав команды, представляющей г. Саратов, включал студентов вузов и колледжей города, а также ученика школы. Морское многоборье включает в себя такие спортивные дисциплины как бег 800 м, плавание 200 м, стрельба из пневматического пистолета, гребля на шлюпках «Ял-6» и парусные гонки.
По итогам всех состязаний саратовская команда заняла третье место.